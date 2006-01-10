خزان استاد "رويش ها" بر جامعه علمي كشور تسليت باد

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر" در پيام وزير علوم آمده است: فقدان اسفبار دانشمند مومن و جهادگر، دكتر "سعيد كاظمي آشتياني" جامعه علمي كشور را به سوگ نشاند.

دكتر "كاظمي آشتياني"، فرزند صالح انقلاب اسلامي و نماد عيني خودباوري و اعتماد به نفس علمي بود كه تلاش هايي در جهت خودكفايي و توليد علم بومي در حافظه تاريخي اين مرز و بوم به ياد گار خواهد ماند.

خزان نابهنگام استاد "رويش ها" را به جامعه علمي كشور و به خانواده داغدارش تسليت مي گويم و از خداوند منان مي طلبم كه همه ما را در تحمل اين خسران ياري فرمايد.