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۲۰ دی ۱۳۸۴، ۱۰:۲۸

وزير علوم در پيامي به مناسبت هفتمين روز درگذشت دكتر "كاظمي آشتياني" :

خزان استاد "رويش ها" بر جامعه علمي كشور تسليت باد

خزان استاد "رويش ها" بر جامعه علمي كشور تسليت باد

دكتر "محمد مهدي زاهدي" در پيامي هفتمين روز در گذشت دكتر "كاظمي آشتياني" را به جامعه دانشگاهي كشور و خانواده آن مرحوم تسليت گفت.

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر" در پيام وزير علوم آمده است: فقدان اسفبار دانشمند مومن و جهادگر، دكتر "سعيد كاظمي آشتياني" جامعه علمي كشور را به سوگ نشاند.

دكتر "كاظمي آشتياني"، فرزند صالح انقلاب اسلامي و نماد عيني خودباوري و اعتماد به نفس علمي بود كه تلاش هايي در جهت خودكفايي و توليد علم بومي در حافظه تاريخي اين مرز و بوم به ياد گار خواهد ماند.

خزان نابهنگام استاد "رويش ها" را به جامعه علمي كشور و به خانواده داغدارش تسليت مي گويم و از خداوند منان مي طلبم كه همه ما را در تحمل اين خسران ياري فرمايد.

کد مطلب 276390

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