كويت طرح كمك به پناهندگان نيازمند بوسني را به مناسبت عيد سعيد قربان آغاز كرد

به گزارش خبرنگارگروه دين و انديشه "مهر"، عثمان حيدر مدير منطقه اي شوراي احياي ميراث اسلامي منطقه بلقان در گفتگو با خبرگزاري كويت اظهار داشت: طرح خيرخواهانه كمك به ايتام و نيازمندان به 10 هزار خانواده پناهنده بوسنيايي به مناسبت عيد سعيد قربان آغاز شده است.

عثمان حيدر تصريح كرد: به دنبال اجراي اين طرح خيرخواهانه گوشتهاي قرباني، لباس و ديگر وسايل مورد نياز ميان يتيمان و بيوه زنان و خانواده هاي فقير پناهنده توزيع مي شوند.

وي اشاره كرد: در اين طرح خيرخواهانه و انسان دوستانه شوراهاي مختلف كويت همكاريهاي انساني خود را اعلام كردند؛ شوراي احياي ميراث اسلامي، شوراي خيريه جهاني مسلمانان و خانه زكات كويت با اعلام همكاري به طور مستقيم در اين طرح سهيم شدند.

حيدر توضيح داد: توزيع كمكهاي مالي و غيره طي برنامه اي است كه گروهي از فعالان اين كمكها را به طور مستقيم به خانواده ها مي دهند يا از طريق برپا كردن چادر و يا ازطريق فرستادن هيئتهاي خيريه كويت به افراد خانواده هاي محتاج بوسني انجام مي دهند.

اين مدير گفت: بيمارستانها و خانه سالمندان و مراكز ساماندهي به معلولان نيز از اين كمكهاي انساني عيد سعيد قربان كه شامل گوشت قرباني، لباس و يا هداياي ديگر هستند بهره مند مي شوند.

وي تأكيد كرد كه در روزعيد سعيد قربان شادي عيدانه نه تنها در منطقه بلقان بلكه در همه سرزمينهاي اسلامي منتشر مي شود و همبستگي و اتحاد كشورهاي مختلف و ملتهاي اسلامي را به دنبال دارد.

حيدر افزود: طي اين طرح انسان دوستانه لازم است كه شوراها و سازمانهاي خيريه كويت به منظور همكاري و كمك به ملت بوسني و هرزگوين و ديگر ملتهاي نيازمند و دوست با يكديگر متحد شده و از اين ملتها پشتيباني كنند.