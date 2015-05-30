موفقیت تیم فجر به همدلی مسئولان فارس بستگی دارد

علی کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه جلسه مدیریت تیم فجر شهید سپاسی در هفته آینده برگزار می شود افزود: امیدوارم هرچه سریعتر این نشست برگزار شود تا بتوانیم وضعیت تیم را ساماندهی کنیم.

وی تصریح کرد: فصل خوبی را پشت سر نگذاشتیم بنابر این باید از تمام توان استفاده کنیم تا در فصل آینده تیم فجر شهید سپاسی شیراز به لیگ برتر باز گردد.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز تاکید کرد: موفقیت یک تیم به همدلی و همزبانی تمامی استان نیازمند است زیرا در فصل گذشته حتی یک نفر نبود که به فدراسیون مراجعه کند تا حق تیم فجر را بگیرد.

کلانتری ادامه داد: فصل آینده لیگ دسته یک به مراتب سخت تر از فصل گذشته است بنابر این باید تلاش بیشتری داشته باشیم.

وی افزود: تیم فصل آینده فجر شهید سپاسی شیراز باید بسیار پرقدرت و قوی بسته شود بنا بر این باید از امروز به فکر تدارکات تیم باشیم.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز تصریح کرد: اگر مسئولین استان فارس همدلی داشته باشند و به طور کامل از این تیم حمایت کنند سال آینده فجر راهی لیگ برتر فوتبال کشور خواهد شد.