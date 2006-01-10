مسابقات كشتي بين المللي «ياديار» در قم برگزار مي شود

مهدي مرادي گنجه، رييس هيأت كشتي استان قم با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" در قم گفت : درجلسه مجمع ساليانه هيأت كشتي قم كه با حضور فرجي، نايب رييس فدراسيون كشتي برگزار شد ايشان از حضور 10كشور در اين مسابقات خبر داد.

مرادي ‌گنجه در رابطه با زمان اين مسابقات گفت : مسابقات طي روزهاي 15 و 16 اسفندماه در سالن 2هزار نفري شهيد حيدريان قم برگزار مي‌شود.

رييس هيأت كشتي در رابطه با اين سوال كه اين مسابقات تحت چه عنواني برگزارخواهد شد اظهار داشت : طبق برنامه‌اي كه نايب رئيس فدراسيون كشتي ارائه‌كردند وهيأت رييسه نيز آن را تأييد ‌كردند مسابقات كشتي فرنگي جام تختي تحت عنوان يادياربرگزار‌خواهد شد.

مهدي مرادي گنجه در رابطه با تأمين هزينه اين مسابقات گفت : بر اسياس اعلام فدراسيون مسائل مالي و هزينه اين مسابقات از طريق اسپانسرها و حمايت مسؤولان استان تأمين مي‌شود.

رييس هيأت كشتي قم در پايان ازحضورقدرتمند تيم كشتي فرنگي استان قم دراين رقابتها خبر‌‌داد و گفت : تيم كشتي فرنگي استان قم با قدرت در اين مسابقات شركت مي‌كند وكشتي گيرانما تمرينات خودشان را آغازكرده‌اند تا با آمادگي بيشتري در اين رقابت ها حضور يابند.

گفتني است مجمع ساليانه هيأت كشتي استان قم روز يكشنبه با حضور فرجي، نايب رييس فدراسيون كشتي، مهندس نيكخو، مديركل تربيت بدني استان و مرادي گنجه در اداره كل تربيت بدني استان قم برگزار شد كه از موضوعات مهم اين جلسه استعفاي رييس هيأت كشتي استان قم بود كه با مخالفت نايب رييس فدراسيون مواجه شد.