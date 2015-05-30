مدیر جهادی امتیاز طلب و افزون خواه نیست/ منصب و مدیریت طعمه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدرضا تقوی رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور صبح امروز در ششمین مجمع سراسری مسئولان و مدیران سازمان اوقاف و امور خیریه در مجتمع آدینه تهران با اشاره به ضرورت های تشکیل چنین نشست ها و جلساتی اظهارداشت: مدیریت چنین سازمانی نیازمند برگزاری این نشست هاست تا اطلاعات مدیران استانی خود را به روز کند.

تقوی در ادامه سخنانش به تبیین ابعاد مدیریت جهادی پرداخت و گفت: مدیریت یکی از ارکان زندگی است و حرکات جمعی برای اینکه به سامان برسد ، نیازمند یک مدیر است. امام علی (ع) مدیریت را از ضروریات جمعی می دانند و می فرمایند؛ هر ملت و جمعیتی برای دوام و بقا نیاز به قیم و رئیس دارد تا حرکات را هماهنگ کند.

وی با بیان اینکه در بینش شیعی، مدیریت در اختیار امام است که ریاست عموم جامعه را برعهده دارد، افزود: پایه گذار این نوع مدیریت همان جریان غدیرخم است.

تقوی با اشاره به اینکه مدیریت جهادی دارای چه خصوصیات و ویژگی هایی است، افزود: کلمه جهاد در این عبارت سمت و جهت مدیریت را مشخص می کند که این نوع مدیریت قداست به همراه دارد.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه مدیریت جهادی تلاشی همانند سایر مدیران در شرایط معمولی نیست بلکه همچون مواجه در برابر دشمنان است، گفت: این نوع مدیریت چنان است که در برابر دشمن قرار داریم و بر محور تکلیف شکل می گیرد.

وی با بیان اینکه مدیر جهادی معنویت گراست و توجه به عوامل ماورایی دارد، تصریح کرد: قاطعیت و عزم در تصمیم گیری ویژگی دیگر این مدیریت است، البته مدیریت جهادی تنها با یک فرد محقق نمی شود و دارای ارکانی است که فردی محقق نمی شود و نیازمند کارکنانی همراه و هماهنگ و همچنین ساختاری پویاست.

تقوی با بیان اینکه مدیر جهادی منصب را امانتی از سوی خدا و مردم می داند و هرگز آنرا طعمه خود قرار نمی دهد، گفت: مدیر جهادی خدمت به مردم را عبادت می داند و برای آن قداست قائل است و همچنین امتیاز طلب و افزون خواه نیست، زیرا در این صورت نمی تواند بگوید برای خدمت به مردم آمده است.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور تصریح کرد: مدیر جهادی در عمل پرکار است و برای برداشتن موانع از زندگی مردم آرام و قرار ندارد و در مدیریت خود نیز کم خرج و پرفایده است.