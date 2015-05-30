برگزاری ۱۵ جشن محلی برای زائران و گردشگران در مشهد مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عصمت پرست ظهر شنبه در نشست خبری که در محل شهرداری منطقه هفت مشهد برگزار شد اظهار کرد: همزمان با نیمه شعبان ۱۵ جشن محلی ویژه زائران و شهروندان در کمپ غدیر برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۳ هزار نفر دوره در روز جهت اوقات فراغت شهروندان منطقه در سه ماهه تابستان برنامه ریزی شده است افزود: همچنین در همزمان با ماه مبارک رمضان نیز ویژه برنامه های قرآنی در ۲۰ شب در کمپ غدیر برگزار خواهد شد.

احداث ۴۸۰ واحد مسکونی در بافت فرسوده

شهردار منطقه هفت شهرداری مشهد در خصوص میزان بافت فرسوده در این منطقه بیان کرد: منطقه هفت دارای بیشترین بافت فرسوده در میان مناطق نه گانه شهرداری است که در راستای اصلاح و بهسازی بافت تصمیم به ساخت واحدهای مسکونی ۷۰ تا ۹۰ گرفته شده است.

وی محل تامین منابع مالی پروژه مسکونی را بانک شهر اعلام کرد و ادامه داد: چنانچه بتوانیم مجوز ساخت ۴۸۰ واحد مسکونی را اخذ کنیم آنها با برخی از قطعات مسکونی زیر ۵۰ متر و تعدادی از زمین های منطقه تهاتر خواهند شد.

عصمت پرست در ارتباط با مهمترین اقدامات مطالعاتی در این منطقه ابراز کرد: از جمله اقدامات مطالعاتی شهرداری انجام مطالعات مربوط به خیابان ۱۷ شهریور تا میدان حافظ براساس ظرفیت های سرمایه گذاری این بافت بوده است که قرار است در این طرح عرض خیابان کوشش به ۴۰ متر برسد.

وی یادآوری کرد: از جمله مشکلات منطقه هفت شهرداری مشهد وجود مناطق حاشیه شهر و ریز دانه بودن املاک است که براساس برنامه ریزی های انجام شده این قطعات تا شعاع ۷۵ متری پاسخگویی خواهد شد.

ارزیابی پلاک ها تا پایان خرداد ماه

شهردار منطقه هفت مشهد در خصوص پلاک هایی که مورد ارزیابی و ممیزی قرار گرفته اند نیز اشاره کرد: مجموع پلاک های مورد ارزیابی ۳۲ هزار و ۱۵۳ بوده که برای آنها فرم تنظیم شده است.

وی اضافه کرد: همچنین از مجموع پلاک های اعلام شده ۲۸ هزار پلاک توسط شهرداری تأیید و ۱۳ هزار پلاک بازدید شده است که امیدواریم تا پایان خرداد تمام پلاک‌های منطقه ممیزی شوند.

وی با بیان اینکه منطقه هفت شهرداری مشهد سرسبزترین منطقه است گفت: میزان سرانه فضای سبز منطقه هفت مشهد ۳۲ و دو نیم متر است که تا پایان سال سرانه این منطقه به ۳۳ متر و سه دهم خواهد رسید.

عصمت پرست در ارتباط با نظارت بیشتر اداره مهندسی نظارت بر ساخت و سازها اظهار کرد: با توجه به تغییر رویکرد کنترل و نظارت بر ساخت و ساز در سال گذشته چندین نفر از افرادی که در این حوزه تخلف کرده بوند را از طریق مراجع قضایی دستگیر کردیم.

وی در ارتباط با میزان تحقق درآمد شهرداری منطقه ۷ مشهد در سال گذشته بیان کرد: در سال گذشته باید ۱۴۰ میلیارد تومان در حوزه درآمدی اعتبار جذب می شد که ۱۱۰ میلیارد تومان آن محقق شد و ۱۰ میلیارد تومان نیز از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ امسال به حساب شهرداری وارد شد.

شهردار منطقه هفت مشهد با اشاره به پروژه‌های مشارکتی نیز گفت: در این زمینه دو تفاهم نامه یکی در خصوص باغ گیاه‌شناسی که با سرمایه گذار اهل کشور کویت منعقد شده و دیگری در خصوص کمپ با یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ جهت ایجاد یک منطقه گردشگری و تفریحی در سال گذشته منعقد شد.

وی در ارتباط با پروژه های عمرانی انجام شده در سال گذشته بیان کرد: از جمله اقدامات عمرانی انجام روکش آسفالت به میزان ۲۳۳ هزار متر بوده که ۹۰ درصد آن در مناطق محروم بوده است و همچنین ۲۵ هزار متر مربع بهسازی پیاده رو در سطح منطقه هفت انجام شده است.