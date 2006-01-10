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۲۰ دی ۱۳۸۴، ۱۱:۰۱

عصر امروز و در يك جلسه فوق العاده؛

فراكسيون اقليت مجلس سقوط هواپيماي فرماندهان سپاه را بررسي مي كند

فراكسيون اقليت مجلس سقوط هواپيماي فرماندهان سپاه را بررسي مي كند

قدرت الله عليخاني عضو فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي از برگزاري نشست فوق العاده عصر امروز اين فراكسيون براي بررسي سانحه سقوط هواپيماي حامل فرماندهان سپاه خبر داد و گفت: بايد براي صنعت حمل و نقل هوايي كشور تدبيري جدي انديشيد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، عليخاني كه در حاشيه جلسه علني امروز با خبرنگاران گفتگو مي كرد ساعت برگزاري جلسه فراكسيون اقليت براي بررسي سقوط هواپيماي فرماندهان سپاه را 30/12 امروز اعلام كرد .

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود:  فراكسيون اقليت مشغول پيگيري جدي سانحه سقوط هواپيماي نظامي سي 130 كه به جان باختن جمعي از خبرنگاران و كاركنان رسانه اي ارتش جمهوري اسلامي منجر شد بود.

عليخاني صريح كرد: اگر همان زمان مسئولان همراهي كرده و نمايندگان مجلس نيز با ما همدلي مي كردند مسئله با دقت بيشتر مورد بررسي قرار مي گرفت و ما امروز شاهد بروز اين حادثه نبوديم.

نماينده بوئين زهرا و آوج در خاتمه تصريح كرد: چنانكه امروز اين موضوع به صورت جدي پيگيري و ريشه يابي نشود در آينده نيز شاهد بروز حوادث هوايي مشابه خواهيم بود.

کد مطلب 276410

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