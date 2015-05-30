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۹ خرداد ۱۳۹۴، ۱۵:۵۵

تداوم وزش شدید باد در پایتخت تا یک ساعت آینده

تداوم وزش شدید باد در پایتخت تا یک ساعت آینده

یک کارشناس هواشناسی از وزش باد شدید و لحظه ای با سرعتی بین ۱۰ تا ۲۰ متر بر ثانیه در پایتخت خبر داد و گفت: این شرایط تا یک ساعت دیگر در تهران ادامه دارد.

فریبا گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: باد شدید با سرعت بین ۱۰ تا ۲۰ متر بر ثانیه در تهران در حال گذار است و در حال حاضر در شمال غرب تهران این باد شدید همراه با گرد و غبار است.

به گفته وی این شرایط تا حدود یک ساعت دیگر یعنی تا اوایل شب ادامه دارد.

این کارشناس هواشناسی اظهار داشت: از ابتدای شب رگبار و رعد و برق نسبتا شدید در بیشتر نقاط کشور همانند شب گذشته رخ خواهد داد.

وی با بیان اینکه شدت باد به صورت لحظه ای کم و زیاد می شود تصریح کرد: احتمال بالا رفتن سرعت باد از ۲۰ متر بر ثانیه وجود ندارد و تاکنون بیشترین میزان باد در ایستگاه فرودگاه امام خمینی(ره) بوده و آن هم ۱۴ متر بر ثانیه گزارش شده است.

کد مطلب 2764128

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