تداوم وزش شدید باد در پایتخت تا یک ساعت آینده

فریبا گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: باد شدید با سرعت بین ۱۰ تا ۲۰ متر بر ثانیه در تهران در حال گذار است و در حال حاضر در شمال غرب تهران این باد شدید همراه با گرد و غبار است.

به گفته وی این شرایط تا حدود یک ساعت دیگر یعنی تا اوایل شب ادامه دارد.

این کارشناس هواشناسی اظهار داشت: از ابتدای شب رگبار و رعد و برق نسبتا شدید در بیشتر نقاط کشور همانند شب گذشته رخ خواهد داد.

وی با بیان اینکه شدت باد به صورت لحظه ای کم و زیاد می شود تصریح کرد: احتمال بالا رفتن سرعت باد از ۲۰ متر بر ثانیه وجود ندارد و تاکنون بیشترین میزان باد در ایستگاه فرودگاه امام خمینی(ره) بوده و آن هم ۱۴ متر بر ثانیه گزارش شده است.