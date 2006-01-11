رايزني آمريكا براي خاورميانه بدون شارون

به گزارش خبرگزاري مهر،خبرگزاري فرانسه در مطلبي با اشاره سكته مغزي نخست وزير رژيم اسرائيل نوشت: آمريكا با احتياط شروع به از سرگيري تلاش هايش براي حل مناقشات اسرائيلي و فلسطيني كرده است و به نظر مي رسد كه كاخ سفيد از اين مسئله اطمينان حاصل كرده است كه بازگشت شارون حداقل به حيات سياسي منتفي است.

كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا با محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين تلفني صحبت كرد و دو طرف تحولات منطقه پس از شارون را مورد بررسي قرار دادند.

در همين راستا "ديويد ولش" معاون وزير امور خارجه آمريكا و "اليوت آبرامز"معاون مشاور امنيت ملي روز سه شنبه سفر خود را كه بعد از بيماري شارون به تعويق انداخته بودند، آغاز كردند.

به گزارش مهر، شبكه الجزيره نيزبا مخابره اين خبر نوشت: مؤسسه مطالعات "هودسن" در واشنگتن همايشي به منظور بررسي اوضاع سرزمينهاي اشغالي و منطقه خاورميانه بعد از شارون برگزار كرد.



الجزيره اعلام كرد كه شركت كنندگان دراين همايش تاكيد كردند: شارون فردي واقع بين بود كه براي حل مشكلات از راههاي مختلف تلاش مي كرد.



شركت كنندگان همچنين درباره اين موضوع توافق نظر داشتند كه هيچ يك از سياستمداران اسرائيلي نخواهند توانست خلا وي را در عرصه سياسي پر كند.

به گزارش منابع اسرائيلي (روزنامه هاآرتص) مسائل مطرح در همايش مؤسسه هودسن از جمله سياستهاي اولمرت، سياست وتغييرات آن در بخشي از اسرائيل، ايجاد و تشكيل دولت فلسطيني براي گفتگو، ايران و مشكل آن براي نخست وزير آينده و نحوه برخورد با تهران، موضوع آمريكا كه به زعم شركت كنندگان در اين همايش پيروزي ايهود اولمرت جانشين فعلي آريل شارون را ترجيح مي دهد، موضوع راي دهندگان اسرائيل كه "عمير پرتز"(رئيس حزب كار) و "بنيامين نتانياهو" (رئيس حزب ليكود)را رد كردند، تهديد برخي احزاب ازجمله حزب شينوي و معني اعتماد و در نهايت نقشه راه صلح از جمله مسائلي بودند كه دراين همايش مورد بررسي قرار گفتند.

به گزراش مهر، بر اساس اين مطلب، تحليلگران بر اين باورند كه آمريكا درصدد است تا با گفتگو با طرف هاي ذي نفع زمينه را براي انتقال قدرت در اسرائيل فراهم آورد.

همچنين برخي ديگر بر اين باورند كه جامعه اسرائيل ممكن است در آينده، بدون شارون با بحران مشروعيت رو به رو شود و منتخبين از آن صبغه محكم براي ايجاد فرصت و به ويژه هزينه براي تقويت صلح برخوردار نباشند و اين مسئله يكي از مسائل مهمي است كه دولت آمريكا ممكن است در تعاملات خود با اين رژيم آن را مدنظر قرار دهد.