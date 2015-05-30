به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون دوومیدانی، رقابتهای ماراتن جایزه بزرگ سوئد، عصر امروز شنبه برگزار شد که محمدجعفر مرادی نماینده دوومیدانی ایران عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد.

مرادی در این رقابت موفق شد با ثبت زمان ۲:۲۱:۰۹ ساعت به عنوان دومین نماینده از خط پایان عبور کند.

عنوان قهرمانی این رقابت ماراتن به یکبر بایابل از اتیوپی رسید که موفق شد با ثبت رکورد ۲:۱۸:۲۲ ساعت از خط پایان عبور کند. همچنن فردریک یوهانسون سوئدی نیز در این رقابت با ثبت زمان ۲:۲۳:۰۵ عنوان سوم را به خود اختصاص داد.

در مسابقه جایزه بزرگ سوئد هیچ کدام از دوندگان موفق به کسب سهمیه المپیک نشدند زیرا پیش از این اعلام شده بود در صورتیکه هر وزشکار موفق به ثبت زمانی بهتر از ۲:۱۷:۰۰ بشود، جواز حضور در المپیک ریو را بدست می‌آورد.