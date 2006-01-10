تيم ملي كريكت ايران در چابهار اردو مي زند

به گزارش خبرگزاري "مهر" تيم ملي كريكت بزرگسالان كشورمان براي حضور در مسابقات جام خاورميانه كه از مورخ 28 بهمن لغايت 6 اسفند در كويت، با حضور 5 تيم ايران ، افغانستان ، بحرين، كويت وعربستان برگزار مي شود، اردوي آماده سازي خود را از 21 لغايت 25 دي ماه درچابهار برپا خواهد كرد.

كامبيز رانا، كيوان رانا، محمد رضا رضايي ، رستم نريمان،علي صادق زاده ،غلامرضا گل آفتاب و 25 نفر ورزشكار از شهرهاي چابهار، كنارك ، ايرانشهر، نگور و اسلامشهر در اين اردو حضور دارند كه زير نظرحسينعلي سليميان مسئول كميته كريكت و يحيي شيخي و جهان بلوچ بعنوان مربي تمرين مي كنند .

درپايان اين اردو از بين نفرات حاضر 19 نفر بعنوان نفرات تيم ملي انتخاب خواهند شد و در مسابقات جام خاورميانه شركت خواهند كرد .