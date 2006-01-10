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۲۰ دی ۱۳۸۴، ۱۲:۵۴

براي حضور در جام خاورميانه؛

تيم ملي كريكت ايران در چابهار اردو مي زند

اردوي آماده سازي تيم ملي كريكت بزرگسالان كشورمان براي حضور در مسابقات جام خاورميانه در چابهار برگزار مي شود .

به گزارش خبرگزاري "مهر" تيم ملي كريكت بزرگسالان كشورمان براي حضور در مسابقات جام خاورميانه كه از مورخ 28 بهمن لغايت 6 اسفند در كويت، با حضور 5 تيم ايران ، افغانستان ، بحرين، كويت وعربستان برگزار مي شود، اردوي آماده سازي خود را از 21 لغايت 25 دي ماه درچابهار برپا خواهد كرد.
كامبيز رانا، كيوان رانا، محمد رضا رضايي ، رستم نريمان،علي صادق زاده ،غلامرضا گل آفتاب و 25 نفر ورزشكار از شهرهاي چابهار، كنارك ، ايرانشهر، نگور و اسلامشهر در اين اردو حضور دارند كه زير نظرحسينعلي سليميان مسئول كميته كريكت و يحيي شيخي و جهان  بلوچ بعنوان مربي تمرين مي كنند .
درپايان اين اردو از بين نفرات حاضر 19 نفر بعنوان نفرات تيم ملي انتخاب خواهند شد و در مسابقات جام خاورميانه شركت خواهند كرد .

 

کد مطلب 276428

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