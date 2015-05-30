رقابت نزدیک تیم های ایرانی با تیم های قدر خارجی در تور آذربایجان

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فرج الهی در حاشیه مراسم اهدای جوایز و پیراهن های رکابزنان برتر سومین مرحله این تور در ارومیه، اظهار کرد: تور ایران – آذربایجان پیش از این در سطح ۲-۲ یا همان آماتور برگزار می شد اما نمایندگان اتحادیه جهانی دوچرخه سواری پس ازتائید امکانات و مشاهده استانداردهای لازم برای نیمه حرفه ای شدن، سال گذشته مجوز برگزاری در این سطح را دادند.

وی ادامه داد: امکاناتی از قبیل فتوفینیش، اسکان و تغذیه موارد مهمی هستند که باید در تورهای نیمه حرفه ای رعایت شود و از طرفی تنها تیم های ثبت شده در اتحادیه جهانی دوچرخه سواری و همچنین تیم های ملی می توانند در این نوع تورها شرکت کنند.

فرج الهی با اشاره به اعلام آمادگی ۵۰ تیم برای شرکت در سی امین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی نیمه حرفه ای ایران – آذربایجان، عنوان کرد: از بین این تعداد تیم، مسئولان ستاد برگزاری و همچنین دبیرخانه دائمی تور تیم های با کیفیت و سطح بالا را برای تور سی ام انتخاب کردند و اکنون شاهد رقابت نزدیک تیم های ایرانی با تیم های قدرتمند خارجی هستیم.

وی گفت: امیدواریم که طی یک برنامه سه ساله، بتوانیم تور ایران – آذربایجان را از سطح نیمه حرفه ای به سطح تمام حرفه ای ارتقا دهیم که این امر علاوه بر داشتن امکانات و برخورداری از استانداردهای لازم، نیازمند حمایت بیشتر نیز است.

جانشین مدیر سی امین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی نیمه حرفه ای ایران – آذربایجان در خاتمه یادآور شد: برگزاری تور دوچرخه سواری بین المللی و نیمه حرفه ای ایران – آذربایجان یک افتخار برای کشورمان و همچنین استان هایی که درگیر این تور هستند، می باشد.

وی گفت: تور سی ام از لحاظ استاندارهای نیمه حرفه ای در شرایط خوبی قرار دارد و همه موارد لازم در تورهای نیمه حرفه ای در تور ایران – آذربایجان رعایت می شود.

گفتنی است سی اُمین دوره تور دوچرخه سواری ایران - آذربایجان با حضور تیم های ناویتاس ساتالیست استرالیا، سرچ تو ریته ین استرالیا، تیم ملی گرجستان، تیم ملی مغولستان، ان اس سی مالزی، تورکو شکر ترکیه، سی سی ان سایکلینگ لائوس، ترانگانو مالزی، تیم ملی سوریه، تیم ملی ارمنستان، وینو فور ائور قزاقستان، لویشان لند اسکیپ جمهوری خلق چین، ای سی اسپارتا پراگ جمهوری چک و تیم های داخلی پتروشیمی و شهرداری تبریز، سپاهان اصفهان، پیشگامان کویر یزد و تیم ملی ایران برگزار می شود.