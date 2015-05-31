ورزشکاران به یاد شهدای ۱۵ خرداد ۲۵ کیلیومتر می دوند

مجید بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری برنامه های متعدد ورزشی برای پاسداشت و گرامیداشت باشکوه قیام تاریخی ۱۵ خرداد سال ۴۲ اظهار داشت: اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین به منظور بزرگداشت یاد و خاطره شهدای قیام تاریخی ۱۵ خرداد سال ۴۲ برنامه های ورزشی متعددی تدارک دیده است.

رییس اداره ورزش و جوانان ورامین افزود: برخی برنامه های پیش بینی شده با مشارکت سه شهرستان ورامین، پیشوا و قرچک برگزار و تعدادی از برنامه های نیز به صورت مستقل توسط اداره ورزش و جوانان ورامین با همکاری هیئت های ورزشی و ستاد بزرگداشت ۱۴ و ۱۵ خرداد در این شهرستان پیش بینی شده است.

وی از برگزاری مسابقه دو امدادی به طول ۲۵ کیلومتر با مشارکت شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک به مناسبت گرامیداشت حماسه پانزدهم خرداد خبر داد و اضافه کرد: مسابقه دو امدادی به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای پانزدهم خرداد روز دوشنبه یازدهم خرداد برگزار می شود.

این مسئول عنوان کرد: در این مسابقه، ورزشکاران مسافت ۲۵ کیلومتری از پل باقرآباد شهرستان قرچک تا صحن مطهر امامزاده جعفر بن موسی الکاظم(ع) را می دوند و در پایان به نفرات برتر جوائز اهدا خواهد شد.

وی بیان داشت: همچنین اداره ورزش و جوانان دو همایش پیاده روی خانوادگی را به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای پانزدهم خرداد پیش بینی کرد که یکی از همایش ها جمعه گذشته در روستای جعفرآباد اخوان برگزار و همایش دوم نیز جمعه این هفته برگزار می شود.

بذرافشان گفت: تمام تلاش اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین برگزاری برنامه های ویژه جهت پاسداشت قیام ۱۵ خرداد سال ۴۲ است.