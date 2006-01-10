مهمترين عامل موفقيت و بقاي يك جشنواره به برنامه ريزيهاي بعد از برگزاري برمي گردد

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر"، فرامرزعامل بردبار، داوربخش عكس جشنواره "شهربهشت" درگفتگو با ستاد خبري جشنواره? ضمن بيان مطلب فوق افزود : فكر و انديشه عكاس اصلي ترين عامل ثبت عكسهاي هنري است و ابزار و امكانات مناسب در درجه بعدي اهميت براي ثبت يك عكس هنري قرار دارد .

عكاس برگزيده جشنواره عكس امام رضا (ع) تركيبي ازفرم ومحتوا و رعايت اصول تركيب بندي را با يك نگاه هنري و زاويه ديد انديشمندانه، معيار انتخاب عكس خوب و برتر دانست .

وي ادامه داد : مهمترين عامل موفيت و بقاي يك جشنواره به برنامه ريزيهاي بعد از برگزاري برمي گردد. به طورمثال اگر در طول سال آينده، ازعكسهاي برگزيده اين جشنواره توسط شهرداري يا سازمان فرهنگي تفريحي 10كارت پستال تهيه شود و به مناسبتهاي مختلف توزيع شود، انگيزه مضاعفي درهنرمندان عكاس و حتي عموم مردم ايجاد مي شود تا با ديد هنرمندانه تري درطول سال با موضوعيت اين جشنواره عكس بگيرند و جنبه هاي متفاوت فرهنگ شهروندي را مدنظر قرار دهند .