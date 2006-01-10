وزير ارشاد شهادت جمعي از فرماندهان سپاه را تسليت گفت

به گزارش خبرگزاري "مهر"، محمد حسين صفار هرندي در پيام خود، فقدان سردار رشيد اسلامي سرلشكر احمد كاظمي را ضايعه اي جبران ناپذير براي كشور عنوان كرد و افزود: سقوط هواپيماي حامل سرداران و افسران سپاه كه همه سمبل رشادت، دلاوري و جوانمردي بودند جامعه و ملت قدرشناس و قدردان ايراني را به سوگ نشاند.

وي با تاكيد بر اينكه ملت بزرگ ايران حماسه ها و دليري هاي اين عزيزان را هرگز فراموش نخواهد كرد، ادامه داد: آنان، بزرگاني بودند كه در راه رسيدن به اهداف متعالي انقلاب و اسلام و حفظ و پاسداشت كرامت انساني در حين انجام وظيفه شربت گواراي شهادت را نوشيدند و بسياري را در فقدانشان به سوگ نشاندند.

هرندي در پايان پيام تسليت خود آورده است: از درگاه خداوند متعال براي خانواده هاي معظم اين شهيدان والامقام صبر جميل و اجز جزيل مسئلت مي نمايم.