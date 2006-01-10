  1. بین الملل
  2. سایر
۲۰ دی ۱۳۸۴، ۱۲:۰۲

در پي تشديد مخالفتهاي مردمي با حضور توكيو در عراق؛

ژاپن درباره خروج از عراق با انگليس و آمريكا گفتگو مي كند

وزير دفاع ژاپن امروز سفري 10 روزه را به انگليس و روسيه و آمريكا آغاز كرد و قصد دارد با مقامات اين كشورها در زمينه ضرب الاجل توكيو براي خروج نيروهايش از عراق و همچنين سازماندهي نيروهاي آمريكايي در ژاپن گفتگو كند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، فوكوشيرو نوكاگا رئيس آژانس دفاعي ژاپن قرار است فردا در لندن با جان ريد وزير دفاع انگليس ديدار كند و درباره برخي مسائل در زمينه نيروهاي نظامي انگليس درعراق با وي گفتگو نمايد.

شبكه ان اچ كي اعلام كرد: نوكاگا در ديدار فرداي خود با ريد درباره طرح هاي لندن براي خروج نيروهايش از بغداد سوال خواهد كرد.

ژاپن به عنوان يكي از متحدين نزديك آمريكا حدود 600 سرباز در عراق دارد كه البته در انجام خدمات غير نظامي مشاركت
مي كنند.

انگليس و استراليا كليدهايي هستند كه زمان خروج نيروهاي ژاپن از عراق را تعيين مي كنند، زيرا نيروهاي نظامي اين دو كشور مسئول تامين امنيت نيروهاي ژاپن هستند.

وزير دفاع ژاپن رو جمعه به روسيه مي رود و با مقامات آن كشور ديدار و گفتگو مي نمايد و در نهايت در 17 ژانويه (27 دي) در واشنگتن با دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا گفتگو خواهد كرد.

رامسفلد و نوكاگا درباره طرحي كه اكتبر درباره آن صحبت شد و خواهان خروج 7 هزار تن از 20 هزار سرباز آمريكايي از جزيره اوكيناواي ژاپن مي باشد، بحث و گفتگو به عمل خواهند آورد.

کد مطلب 276438

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها