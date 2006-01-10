ژاپن درباره خروج از عراق با انگليس و آمريكا گفتگو مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، فوكوشيرو نوكاگا رئيس آژانس دفاعي ژاپن قرار است فردا در لندن با جان ريد وزير دفاع انگليس ديدار كند و درباره برخي مسائل در زمينه نيروهاي نظامي انگليس درعراق با وي گفتگو نمايد.

شبكه ان اچ كي اعلام كرد: نوكاگا در ديدار فرداي خود با ريد درباره طرح هاي لندن براي خروج نيروهايش از بغداد سوال خواهد كرد.

ژاپن به عنوان يكي از متحدين نزديك آمريكا حدود 600 سرباز در عراق دارد كه البته در انجام خدمات غير نظامي مشاركت

مي كنند.

انگليس و استراليا كليدهايي هستند كه زمان خروج نيروهاي ژاپن از عراق را تعيين مي كنند، زيرا نيروهاي نظامي اين دو كشور مسئول تامين امنيت نيروهاي ژاپن هستند.

وزير دفاع ژاپن رو جمعه به روسيه مي رود و با مقامات آن كشور ديدار و گفتگو مي نمايد و در نهايت در 17 ژانويه (27 دي) در واشنگتن با دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا گفتگو خواهد كرد.

رامسفلد و نوكاگا درباره طرحي كه اكتبر درباره آن صحبت شد و خواهان خروج 7 هزار تن از 20 هزار سرباز آمريكايي از جزيره اوكيناواي ژاپن مي باشد، بحث و گفتگو به عمل خواهند آورد.