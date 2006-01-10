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۲۰ دی ۱۳۸۴، ۱۲:۰۶

مدير عامل شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو :

سال آينده 20 هزار موتور ملي بر روي سمند نصب مي شود

سال آينده 20 هزار موتور ملي بر روي سمند نصب مي شود

20 هزار دستگاه از 120 هزار خودروي گاز سوز توليدي سال آينده ايران خودرو با موتور ملي توليد خواهند شد.

 به گزارش مهر، مدير عامل شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو در نخستين جلسه توجيهي سازندگان قطعات موتور ملي و مديران اين پروژه گفت: با توجه به بحث واردات بنزين و آلايندگي هاي زيست محيطي اين امر در سال آينده به طورجدي دنبال خواهد شد.

مجتبي شيوا پور ابراز اميدواري كرد: اين موتور را بتوان بر روي خودروي سمند نصب و از اوايل زمستان سال آينده به توليد انبوه رساند.

افزود: از 329 قطعه موتورEF7 كه بر روي خودروي سمند نصب مي شود 162 قطعه آن قطعات بدنه خودرو و 167 قطعه آن از جمله قطعات موتوري است.

وي تصريح كرد: در توليد موتور EF7   شصت سازنده ايراني با 30 سازنده خارجي همكاري مستقيم خواهند داشت.

مدير عامل شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو، همكاري قطعه سازان ايراني با مركز تحقيقات موتوري آلمان ( FEV ) را فرصت بسيارمناسبي براي اثبات شايستگي هاي قطعه سازان دانست و تصريح كرد: حضور قطعه سازان داخلي در توليد قطعات موتور ملي زمينه ساز طراحي و ساخت قطعات اين موتور با حجم 4/1 ليتري و توسعه آن به موتور7/1 ليتري ( با توربوشارژ) خواهد شد.

موتورملي داراي حجم موتور 7/1 ليتري پايه گاز سوز است كه براي عملكرد بهينه در حالت استفاده گاز طبيعي طراحي شد و بنزين به عنوان سوخت دوم آن خواهد بود.   

 

  

کد مطلب 276439

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