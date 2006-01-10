سال آينده 20 هزار موتور ملي بر روي سمند نصب مي شود

به گزارش مهر، مدير عامل شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو در نخستين جلسه توجيهي سازندگان قطعات موتور ملي و مديران اين پروژه گفت: با توجه به بحث واردات بنزين و آلايندگي هاي زيست محيطي اين امر در سال آينده به طورجدي دنبال خواهد شد.

مجتبي شيوا پور ابراز اميدواري كرد: اين موتور را بتوان بر روي خودروي سمند نصب و از اوايل زمستان سال آينده به توليد انبوه رساند.

افزود: از 329 قطعه موتورEF7 كه بر روي خودروي سمند نصب مي شود 162 قطعه آن قطعات بدنه خودرو و 167 قطعه آن از جمله قطعات موتوري است.

وي تصريح كرد: در توليد موتور EF7 شصت سازنده ايراني با 30 سازنده خارجي همكاري مستقيم خواهند داشت.

مدير عامل شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو، همكاري قطعه سازان ايراني با مركز تحقيقات موتوري آلمان ( FEV ) را فرصت بسيارمناسبي براي اثبات شايستگي هاي قطعه سازان دانست و تصريح كرد: حضور قطعه سازان داخلي در توليد قطعات موتور ملي زمينه ساز طراحي و ساخت قطعات اين موتور با حجم 4/1 ليتري و توسعه آن به موتور7/1 ليتري ( با توربوشارژ) خواهد شد.

موتورملي داراي حجم موتور 7/1 ليتري پايه گاز سوز است كه براي عملكرد بهينه در حالت استفاده گاز طبيعي طراحي شد و بنزين به عنوان سوخت دوم آن خواهد بود.