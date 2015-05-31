بارندگی ها در زنجان کاهش یافت

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش بارندگی در سال زراعی جاری در استان زنجان خبر داد و افزود: در سال زراعی از اول مهرماه تا پایان اردیبهشت میزان بارندگی در سطح استان زنجان ۲۷۳ میلی‌متر بوده که نسبت به سال گذشته ۹ درصد کاهش پیدا کرده و نسبت به میانگین بلندمدت سه درصد افزایش داشته است.

وی درخصوص بارندگی های در سطح استان زنجان، اظهار داشت: میزان بارندگی در استان از اول مهرماه تا پایان اردیبهشت ۲۵۷ میلی‌متر بوده که نسبت به سال گذشته چهار درصد کاهش و نسبت به میانگین بلندمدت ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: متاسفانه بارش‌ها در استان زنجان به‌صورت باران بوده بنابراین شاهد کم شدن آب در سدها هستیم.

یاغموری تاکید کرد: متاسفانه در استان زنجان به‌علت کاهش بارش برف با بحران آب مواجه هستیم.

وی در ادامه به مدیریت مصرف آب اشاره کرد و افزود: مردم استان شرایط استان را درک کنند و نسبت به مدیریت آب توجه داشته باشند و از هرگونه اسراف در مصرف آب جدا خودداری کنند؛ چراکه در صورت عدم مدیریت در مورد این نعمت الهی با مشکلات فراوانی مواجه خواهیم بود.