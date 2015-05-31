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۱۰ خرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۰۴

یاغموری اعلام کرد:

بارندگی ها در زنجان کاهش یافت

بارندگی ها در زنجان کاهش یافت

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان، گفت: میزان بارندگی در سال زراعی جاری نسبت به سال گذشته در زنجان کاهش پیدا کرده است.

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش بارندگی در سال زراعی جاری در استان زنجان خبر داد و افزود: در سال زراعی از اول مهرماه تا پایان اردیبهشت میزان بارندگی در سطح استان زنجان ۲۷۳ میلی‌متر بوده که نسبت به سال گذشته ۹ درصد کاهش پیدا کرده و نسبت به میانگین بلندمدت سه درصد افزایش داشته است.

وی درخصوص بارندگی های در سطح استان زنجان، اظهار داشت: میزان بارندگی در استان از اول مهرماه تا پایان اردیبهشت ۲۵۷ میلی‌متر  بوده که نسبت به سال گذشته چهار درصد کاهش و نسبت به میانگین بلندمدت ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: متاسفانه بارش‌ها در استان زنجان به‌صورت باران بوده بنابراین شاهد کم شدن آب در سدها هستیم.

یاغموری تاکید کرد: متاسفانه در استان زنجان به‌علت کاهش بارش برف با بحران آب مواجه هستیم.

وی در ادامه به مدیریت مصرف آب اشاره کرد و افزود: مردم استان شرایط استان را درک کنند و نسبت به مدیریت آب توجه داشته باشند و از هرگونه اسراف در مصرف آب جدا خودداری کنند؛ چراکه در صورت عدم مدیریت در مورد این نعمت الهی با مشکلات فراوانی مواجه خواهیم بود.

کد مطلب 2764408

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