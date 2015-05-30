موج انقلاب های رنگی به مقدونیه رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپات نیک، آناتولی آنتونوف در کنفرانس امنیتی «شانگری لا» در سنگاپور گفت: اپیدمی انقلاب های رنگی مانند طوفان وارد کشورهای خاورمیانه شد و آنها را درنوردید.

وی افزود که این بیماری برخی از کشورهای اروپایی را نیز آلوده کرده است. معاون وزیر دفاع روسیه خاطرنشان کرد: ما شاهد آن هستیم که ناآرامی های مقدونیه از خارج از این کشور هماهنگ می شود.

این در حالی است که در طول ماه گذشته تظاهرات اعتراضی سیاسی در مقدونیه بارها به خشونت کشیده و گزارش های فراوانی درباره نقض حقوق شهروندان در این کشور مخابره شده است.

در اوایل ماه جاری تعدادی از معترضان علیه فساد دولتی در خیابان های اسکوپیه پایتخت مقدونیه تظاهرات کردند که این تظاهرات با سرکوب پلیس همراه بود. این اعتراضات توسط اتحادیه سوسیال دموکرات مقدونیه به رهبری زوران زایف برنامه ریزی شده اند.

وی از معترضان مقدونیه ای خواسته است تا زمانی که نیکلا گروسکی نخست وزیر مقدونیه برکنار نشده، خیابان ها را ترک نکنند و تعدادی از معترضان نیز با برپایی چادرهایی در بیرون از ساختمان های دولتی دست به اعتراض زده اند.