آلبوم تصویری کنسرت گروه موسیقی لیان بوشهر رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست گروه موسیقی لیان بوشهر شنبهشب در آئین رونمایی از آلبوم تصویری این گروه اظهار داشت: برنامههای مختلفی را برای گروه موسیقی لیان در پیش داریم و یکی از برنامهها اجرای کنسرت در کشور کانادا است.
محسن شریفیان با بیان اینکه معرفی فرهنگ و هنر بوشهر یکی از مهمترین اهداف برگزاری کنسرتهای خارجی ما است، ادامه داد: امشب مراسم رونمایی از آلبوم تصویری را در عمارت گلشن بوشهر برگزار کردیم تا زمینه آشتی مردم با بافت تاریخی فراهم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وارد بازیهای سیاسی نمیشویم، بیان داشت: در حال حاضر برنامهای نیز برای برگزاری کنسرت در شهر بوشهر نداریم و کارهای خود را در دیگر نقاط اجرا میکنیم.
سرپرست گروه موسیقی لیان بوشهر افزود: با توجه به اینکه تعداد زیادی از مردم موفق به حضور در اجراهای زنده ما نشدهاند، کار گروه خود را در قالب لوح فشرده ارائه و منتشر کردیم.
استاد ادبیات دانشگاههای بوشهر و تهران نیز در این برنامه اظهار داشت: استان بوشهر دارای فرهنگ و ادب و موسیقی غنی است و تاریخی پربار در این زمینه دارد.
سید جعفر حمیدی با اشاره به نقش و جایگاه ویژه هنر و هنرمندان، اضافه کرد: هنرمندان به عنوان کسی که هنر را ایجاد میکنند، در واقع فضیلتهایی را به جامعه ارائه میکنند.
وی به استقبال باشکوه از این برنامه اشاره کرد و ادامه داد: مردم استان بوشهر همواره عشق و علاقه بالایی به موسیقی داشتهاند و امروز نیز نمودی از این موضوع را میبینیم.
در این مراسم که در عمارت تاریخی گلشن بوشهر برگزار شد، چهرههایی همچون مهدی طارمی و حسین ماهینی از فوتبالیستهای مشهور کشور و تعدادی از هنرمندان بوشهر و اهالی رسانه و فرهنگ و هنر استان نیز حضور داشتند.
اجرای موسیقی توسط هنرمندان بوشهری و همچنین برنامه خیامخوانی از دیگر بخشهای این مراسم بود.
محسن شریفیان سرپرست گروه موسیقی لیان بوشهر در ادامه این مراسم، آلبوم تصویری را به کودکان کار جمعیت امام علی(ع) بوشهر و همچنین طارمی و ماهینی و برخی از مدعوین هدیه کرد.
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