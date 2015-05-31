ورامین قطب تولیدگندم/ پیش بینی برداشت۵۲هزار تن گندم درورامین

محمد حسین تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت گندمکاران ورامینی برای برداشت محصولاتشان طی روزهای اخیر اظهار داشت: کشاورزان ورامینی با همت و تلاش مضاعف در حال برداشت دسترنج یکساله خود هستند.

رییس جهاد کشاورزی شهرستان ورامین افزود: خوشبختانه شهرستان ورامین در تولید گندم و جو جایگاه خوبی را در سطح استان تهران داشته و همواره توانسته نیازهای مردم را تأمین کند که باید از تلاش های کشاورزان و زحمت کشان این عرصه تشکر و قدردانی کرد.

وی ادامه داد: با توجه به علمی شدن کشاورزی در برخی مزارع و به کارگیری از روش های مدرن کاشت گندم، شاهد افزایش تولید گندم توسط کشاورزان ورامینی هستیم که این امر مایه خوشحالی و مباهات است.

این مسئول اضافه کرد: بخش عمده ای از زمین های کشاورزی در شهرستان ورامین به کشت غلات اختصاص دارد که در این میان سهم گندم، ۱۰ هزار و ۵۰۰ هکتار بوده و هر ساله محصولات کشاورزان از این مزارع برداشت و از سوی دولت به صورت تضمینی خریداری می شود.

تاجیک عنوان کرد: امسال با توجه به شرائط جوی و نزولات آسمانی، وضعیت تولید گندم در شهرستان ورامین بهبود یافته است به طوری که پیش بینی می شود از مزارع این شهرستان در هر هکتار، پنج هزار کیلو گرم گندم برداشت و برای استفاده مردم به فروش برسد.

وی بیان داشت: با توجه به مساحت زمین های زیر کشت محصول گندم در ورامین، پیش بینی می شود که امسال بیش از ۵۲ هزار تن گندم از مزارع شهرستان ورامین برداشت شود.

این مسئول با اشاره به آمادگی دولت برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان ورامینی گفت: از تمامی کشاورزان ورامینی درخواست می شود که در جهت تنظیم بازار و ایجاد تعادل و حمایت از کشاورزان، محصولات خود را به صورت تضمینی به سیلوها تحویل داده و در کم ترین زمان ممکن وجه خود را دریافت کنند.