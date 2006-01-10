نفرات برتر آزمون سراسري و المپيادهاي دانشجويي تقدير شدند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، صبح امروز برگزيدگان آزمون سراسري و نفرات اول تا سوم المپيادهاي علمي دانشجويي كشور به شرح زير تقدير شدند.
گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
1- مريم السادات ميركمالي / شيراز / نفر اول
2-مرضيه پرنده غيبي / قم / نفر دوم
3- هومن دميرچيلو / تهران / نفر سوم
گروه آزمايشي علوم تجربي
1- زينب پيماني / شيراز / نفر اول
2- حامد وحيدي / كرمان / نفر دوم
3- مرصاد مهرنهاد / يزد / نفر سوم
گروه آزمايشي علوم انساني
1- روزبه جباري زاده / تهران / نفر اول
2- سجاد افشار / تهران / نفر دوم
3-ميلاد علايي / تربيت حيدريه / نفر سوم
گروه آزمايشي هنر
1- تارا فاتحي / تهران / نفر اول
2- آوا فتحي / تهران / نفر دوم
3- رائيكا خورشيديان / تهران / نفر سوم
گروه آزمايشي زبانهاي خارجي
1- آبتين شهلايي / تهران / نفر اول
2-رامتين پدرثاني / تهران / نفر دوم
3- احمدرضا سرداريان / شيراز / نفر سوم
همچنين "نعيمه اميدوار" از گروه آزمايشي علوم رياضي و فني، "مهرنوش اعتمادي" از گروه آزمايشي علوم تجربي و "ابوالفضل شريعتمداري" از گروه آزمايشي علوم انساني به عنوان نفرات برتر سهميه شاهد در آزمون سراسري تقدير شدند.
نفرات اول تا سوم (مرحله نهايي) دهمين دوره المپياد علمي دانشجويي كشور نيز به شرح زير تقدير شدند:
زبان و ادبيات فارسي
بهدخت نژاد حقيقي / نفر اول / دانشگاه تهران
حسين بخشي / نفر دوم / دانشگاه علامه طباطبايي
فاطمه مهري / نفر سوم / دانشگاه تهران
الهيات و معارف اسلامي
عليه رضا داد / نفر اول / دانشگاه فردوسي مشهد
رسول محمد جعفري / نفر سوم / دانشگاه تهران
رياضي
ايمان ستايش / نفر اول / دانشگاه صنعتي شريف
سجاد لكزيان / نفر دوم / دانشگاه صنعتي امير كبير
محمد بردستاني / نفر سوم / دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
زيست شناسي
محمدرضا گل بار نفر دوم از شاهد ، تربيت مدرس
سميرا محمدي يگانه نفر سوم از الزهرا ، تربيت مدرس
بهروز حسن نيا نفر سوم از اصفهان ، تربيت مدرس
شيمي
محمد رشيديان / نفر اول / دانشگاه صنعتي شريف
مهرداد آقايي نيت / نفر دوم / دانشگاه فردوسي مشهد
زهرا ايازي خورده بلاغ / نفر سوم / دانشگاه تربيت معلم - آذربايجان
فيزيك
حامد كريمي نفر اول از صنعتي شريف
محمد فقفور مغربي نفر دوم از صنعتي شريف
ميرمحمد رضا كوچكي نفر سوم از صنعتي شريف ، صنعتي شريف
آمار
سپيده فارسي نژاد / نفر اول / دانشگاه علامه طباطبايي
سيد روح الله شجاعي كياسري / نفر دوم / دانشگاه رازي كرمانشاه
سيد محمد تقي كامل مير مصطفايي / نفر سوم / دانشگاه فردوسي مشهد
علوم اقتصادي
محمد وصال / نفر دوم / دانشگاه صنعتي شريف
الهه ياوري / نفر دوم / دانشگاه تهران
رضوان زنديه / نفر سوم / دانشگاه تهران
ياشار حيدري براردهي / نفر سوم / دانشگاه علامه طباطبايي
مهندسي برق
محسن معزي / نفر اول / دانشگاه صنعتي شريف
امير اربابي / نفر دوم / دانشگاه تهران
علي پرنده غيبي / نفر سوم / دانشگاه صنعتي شريف
مهندسي عمران
وحيد كشاورز زاده / نفر اول / دانشگاه صنعتي شريف
سيد علي شاهچراغي / نفر سوم / دانشگاه صنعتي شريف
عليرضا رفيعي / نفر سوم / دانشگاه تهران
مهندسي مكانيك
آرمان پاوزكي / نفر اول / دانشگاه تهران
محسن ملكي كريك / نفر دوم / دانشگاه علم و صنعت
امير كمال ميري رامشه / نفر سوم / دانشگاه علم و صنعت
مهندسي كامپيوتر
مجتبي محمدي نصيري / نفر اول / دانشگاه صنعتي شريف
عليرضا قانع نفر / نفر دوم / دانشگاه صنعتي شريف
برديا دارايي / نفر سوم / دانشگاه صنعتي شريف
مهندسي شيمي
حافظ مقصودي / نفر اول / دانشگاه رازي كرمانشاه
محمد محمدي خانابشتاني / نفر سوم / دانشگاه صنعت نفت
نظر شما