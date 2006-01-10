فرهنگ شهروندي را بايد از طريق هنر به شهروندان منتقل كرد

به گزارش گروه فرهنگ وهنر"مهر"، جليل موفق افزود : جشنواره هايي مي توانند موفق باشند كه اطلاع رساني مناسب براي برگزاري آنان انجام شده باشد .

وي با اشاره به وجود بارگاه منوررضوي واماكن فراوان تاريخي وگردشگري درمشهد ادامه داد :اماكن تاريخي وگردشگري مشهد بايد به دليل وجود مرقد امام رضا ( ع ) تحت الشعاع اين حوزه قرار گيرد ومي طلبد كه اين اماكن را براي استفاده زائران بيشترمورد توجه قرارگيرد .

عضو كميسيون فرهنگي شوراي شهرمشهد، در ادامه گفتگو با ستاد خبري نخستين جشنواره "شهربهشت" اظهارداشت : جشنواره هايي كه تا كنون درمشهد برگزارشده گسترده نبوده است .

وي اضافه كرد : هرجشنواره اي قشرخاصي را تحت پوشش قرارمي دهد، اما بايد با تنوع درجشنواره ها اقشارمختلف مردم را درگير كرد .

موفق با تاكيد بر ارتقاء سطح فرهنگ شهروندي درمشهد بيان كرد: فرهنگ شهروندي را بايد ازطريق هنر به شهروندان شهر امام رضا(ع) منتقل كنيم .