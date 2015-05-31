به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازایندیپندنت، این جام‌های طلایی به همراه ۲ فنجان و چندین حلقه طلایی و یک دستبند در جریان حفاری یک منطقه در کوهپایه‌های جنوب قفقاز در روسیه توسط کارگران کشف شده است. این اشیاء در اتاقکی سنگی که با لایه‌هایی ضخیم از خاک رس پوشیده شده بود قرار داشته و در زمان گود برداری برای انتقال خطوط برق کشف و به همت باستان‌شنان به سلامت از دل سنگ‌ها خارج شد.

به گفته باستان‌شناسان این جام‌های طلایی ۲۴۰۰ ساله توسط قبایل مهاجر که از اروپا و آسیا در روسیه سکنا گزیده‌ بودند برای نوشیدن معجونی گیاهی برای تقویت قوای جسمانی قبل از نبردها و جنگ‌های تن‌ به تن مورد استفاده قرار می‌گرفته است. این در حالی است که جرم‌شناسان با انجام تحقیقات و بررسی جام‌ها و جرم سیاه‌رنگ باقی مانده در آن می‌گویند که کاربری این جام‌ها برای استعمال نوعی گیاه شبه مخدر بوده که روحیه تندخویی و جنگ‌جویی قبایل جنگنجو را تقویت می‌کرده است.

این ایده جرم‌شناسان به آثار مکتوب به جای مانده از هرودت مورخ یونانی نیز بسیار نزدیک است که نوشته؛ یونانیان قبل از شروع جنگ‌های تن به تن با استنشاق بخار گیاهی خاص علاوه بر تقویت قدرت بدنی توان جنگجویی خود را بالا می‌بردند.

به گفته آنتوان گس مدیر بنیاد میراث فرهنگی پروس در برلین که این اشیاء ساخته شده از طلای جامد را بررسی کرده؛ این جام و دیگر اشیاء کشف شده اولین کشفیات باستان‌شناسان روس از این منطقه است و احتمال کشف اشیاء ارزشمند دیگر از این منطقه همچنان وجود دارد. این اشیاء در حال حاضر در موزه ملی روسیه مراقبت و نگهداری می‌شود