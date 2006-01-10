تحقيقات سوخت هسته اي با توافق كامل با آژانس آغاز شد// توليد سوخت هسته اي همچنان در تعليق است

به گزارش خبرنگار سياسي"مهر"، محمد سعيدي در كنفرانسي خبري اعلام كرد پس از ارسال نامه رسمي ايران به آژانس براي شروع تحقيقات در زمينه فناوري سوخت هسته اي، همكاري فشرده اي بين آژانس بين المللي انرژي اتمي و سازمان انرژي اتمي ايران آغاز شد.

وي با اشاره به سئوالات آژانس در مورد تشريح دامنه تحقيقات هسته اي گفت: شب گذشته بنده وهايننون معاون پادمان مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي، موفق شديم به يك جمع بندي روشن برسيم و در اين توافق قرار شد بازرسان آژانس كه در ايران حضور دارند، طي امروز محل هايي كه با آژانس به توافق رسيديم كار تحقيقاتي آغاز شود.

سعيدي با اشاره به نامه رسمي ايران به آژانس كه سه شنبه گذشته تحويل داده شد، گفت: طي اين نامه آنچه آغاز مي كنيم صرفا در زمينه تحقيقات است و نه بيش از آن .

وي با بيان اينكه تحقيقات در فناوري سوخت هسته اي با توليد سوخت هسته اي تفاوت دارد تاكيد كرد: توليد سوخت هسته اي همچنان در تعليق است و اميدواريم در يك چارچوب منطقي با طرفهاي اروپايي به نتيجه روشني در آينده نزديك برسيم و نگراني هايي كه وجود دارد بر طرف شود و عواملي كه به عنوان تضمين عدم انحراف فعاليت توليد سوخت هسته اي در ايران در آينده محسوب مي شود به نتيجه گيري روشن با اروپايي ها برسيم.

سعيدي از همكاري آژانس بين المللي انرژي اتمي با ايران براي از سر گيري تحقيقات هسته اي تشكر كرد و گفت: همكاران ما در آژانس تلاش بسيار زيادي انجام دادند كه روش معقول و منطقي براي شروع تحقيقات صورت گيرد كه به نتيجه رسيد و توانستيم با تفاهم و توافق كامل با آژانس راه ها را پيدا كنيم.

معاون امور بين الملل و برنامه ريزي سازمان انرژي اتمي افزود: در اين زمينه برخي مواردي كه سيل شده بود با بازرسان آژانس باز شده و آژانس ديشب اين اختياررا به بازرسان داد كه اين كار را انجام دهند.

وي تاكيد كرد: پلمب "سيل" هاي باز شده در دامنه تحقيقاتي است كه از سر گيري آن را به آژانس رسما اعلام كرده ايم.

سعيدي از همكاري و مديريت محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي و هايننون معاون پادمان وي براي از سرگيري تحقيقات فناوري سوخت هسته اي پس از دو سال و نيم تعليق نيز تشكر كرد.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اظهارات روز گذشته محمد البرادعي مبني بر پايان يافتن صبر او در خصوص عملكرد ايران گفت: من نسبت به بخشهاي سياسي اظهارات آقاي البرادعي اظهار نظر نمي كنم و توجهي ندارم.

آنچه بين ما و آژانس طي چند روز گذشته انجام شد يك تفاهم فني و حقوقي بود.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار "مهر" مبني بر اينكه آيا از كليه مراكز تحقيقاتي مورد نظر ايران رفع تعليق شده است، گفت: مراكز تحقيقاتي كه مد نظر ايران بود و ايران درخواست كرد، با توافق و هماهنگي آژانس كارشان را از امروز آغاز مي كنند.

سعيدي اعلام تعداد و محل مراكز تحقيقاتي فناوري سوخت هسته اي را به آينده موكول كرد.

معاون سازمان انرژي اتمي در پاسخ به اين سوال كه آيا ايران مونتاژ دستگاه هاي سانتريفيوژ را هم آغاز كرده است، گفت: آنچه كه براي آژانس تبيين شده و مشمول كار تحقيقات مي شود امروز از سر گرفته خواهد شد.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار "مهر" مبني بر اظهارات البرادعي در خصوص روشن نبودن هدف ايران از سر گيري تحقيقات و اظهارات فلمينگ سخنگوي آژانس مبني بر ناكافي بودن اطلاعات ارايه شده از سوي ايران، گفت: اين اظهارات مربوط به گذشته است، كله تفاهمات و توافقات ديشب انجام شد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا غني سازي اورانيوم در لابراتوار نيز از سر گرفته شده است، گفت: مجموعه كار تحقيقاتي را كه آغاز كرديم، مورد تفاهم دو طرف قرار گرفته و احصا و شمارش شده است.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در نطنز نيز كار تحقيقاتي انجام خواهد شد، گفت: كار تحقيقاتي محدود و محصور به مكان خاصي نيست در تمام مراكزي را كه از قبل اعلام كرده بوديم و مورد توافق قرار گرفته است كار تحقيقاتي انجام خواهيم داد.

وي زمان آغاز تعليق تحقيقات در زمينه سوخت هسته اي را دو سال و نيم پيش اعلام كرد.

معاون امور بين الملل و برنامه ريزي سازمان انرژي اتمي در خصوص مذاكرات ايران و روسيه براي غني سازي مشترك گفت: مذاكرات روزهاي گذشته در تهران بسيار جدي و ثمربخش بود و با اين هدف انجام شد كه طرفين ديدگاههاي خود را براي هم تشريح كنند.

وي افزود: طرف روسي به برخي ابهامات ما پاسخ داد و قرار شد براي برخي ديگر از ابهاماتي كه در طرح روسيه وجود دارد جلسه اي در ماه فوريه در مسكو برگزار شود تا در اين مسير بتوانيم پيشرفت خوبي داشته باشيم.

سعيدي در پاسخ به سئوالي مبني بر موضع گيري هاي پنج كشور هسته اي در خصوص از سرگيري تحقيقات هسته اي در ايران گفت: من يك مسئول فني هستم و به موضوعات سياسي پاسخ نمي گويم.

اما از نظر حقوقي و فني تعليقي كه پذيرفته بوديم داوطلبانه بوده و بر اساس قطعنامه نوامبر 2004 غير الزام آور حقوقي و براي اعتماد سازي بوده است. از نظر ما اعتماد شكل گرفته چون الزامي به ادامه آن نداريم و بر اين اساس كه ادامه تعليق در زمينه صرفا تحقيقاتي ربطي به توليد سوخت هسته اي ندارد دليلي براي ادامه آن نمي بينيم.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر پيش بيني وضعيت پرونده ايران در اجلاس ماه مارس شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: تصميم جدي ايران اين است كه تا ماه مارس اقدامات جدي كه نشان دهنده پيشرفت در همكاري هاي ما و آژانس است توسط ما انجام شود.

سعيدي افزود: موضوعات باقيمانده ميان ما و آژانس ناچيزو در حد چند سوال است و مي خواهيم تا شروع ماه مارس با آژانس آن را حل و فصل كنيم، همانطور كه بيشتر موضوعات در مسير عادي قرار گرفته است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار "مهر" مبني بر اينكه آيا همان گونه كه پيش از مذاكرات ايران و روسيه اعلام شده بود، مذاكرات دو كشور بر اساس تامين سوخت سال اول نيروگاه اتمي بوشهر بوده است و آيا اساسا طرح غني سازي مشترك ميان دو كشور به سوخت نيروگاه بوشهر مربوط مي شود، گفت: الان نمي توانم اظهار نظر بكنم. چون ايده بسيار خام است و نياز به رفع ابهامات دارد كه بايد در جلسات آينده بررسي شود و ابعاد موضوع بيشتر روشن گردد.