نهضت تفسیری در حوزه علمیه ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن قرائتی شامگاه شنبه در دومین اجلاسیه اساتید رشتههای تخصصی حوزه علمیه استان قم که در دارالشفا برگزار شد با اشاره به نزدیک بودن ماه مبارک رمضان اظهار کرد: چقدر برای ماه قرآن آماده شدهایم و به شاگردانمان در مورد ماه قرآن چه گفتهایم؟ ماشینی که هوا گرفته را در سرازیری هل میدهند روشن میشود، سرازیری رمضان، قرآن است.
وی تاکید کرد: تفسیر قرآن در حوزههای علمیه راه افتاده ولی هنوز شهریهها بر اساس پایههای تحصیلی است.
رئیس ستاد اقامه نماز، وضع توجه به قرآن، نماز و زکات را ضعیف دانست و تاکید کرد: متاسفانه در برخی زمینهها کوتاهی کردهایم. باید هر طلبه و استادی در زمینه روش تفسیر، نماز و زکات دوره ببیند.
حجتالاسلام قرائتی پیشنهاد کرد که یک روز قبل از اینکه درسهای حوزه تعطیل شود، طلاب علوم دینی را دعوت کنند و روشهای دعوت به نماز را به آنها بیاموزند.
رئیس مرکز تخصصی تفسیر با اشاره به شیوههای کاربردی تفسیر گفتن، اظهار کرد: اگر اقوال را برای مردم بگوییم مردم گیج میشوند، بنابراین طلاب و اساتید حوزه باید در این زمینه آموزش ببینند.
وی با بیان اینکه باید به گونهای تفسیر گفت که مخاطبان به درستی درک کنند، تصریح کرد: مردم عاشق دین هستند ولی ما باید خوارک محتوایی آنها را تامین کنیم.
حجتالاسلام قرائتی گفت: پیامبر اسلام(ص) فرموده قرآن و اهل بیت از هم فاصله نگیرند ولی الان این فاصله اتفاق افتاد. در تهران ۶ هزار جلسه عزاداری برگزار میشود ولی ۱۰۰ جلسه تفسیر قرآن وجود ندارد.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد نهضت تفسیری در حوزه علمیه تاکید کرد: بیش از ۱۰۰ جلسه تفسیر در حوزه علمیه برگزار میشود ولی هنوز به حد مطلوب خود نرسیده است.
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