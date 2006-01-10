تحقيق و تفحص از سقوط هواپيماي سي- 130 چه شد؟// اگر قرار است وزير استيضاح نشود، تحقيق و تفحص را به جريان بيندازيد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، ايرج نديمي در جلسه علني امروز مجلس در يك تذكر آيين نامه اي با بيان اين مطلب اظهار داشت: در رابطه با سانحه هوايي پيش آمده تحقيق و تفحصي ارايه شد كه نجابت نماينده تهران گفت اين تحقيق و تفحص را ضميمه طرح تحقيق و تفحص قبلي كنيم كه ظاهرا طلايي نيك و دوستان وي آن را تهيه كرده بودند. اما نمي دانم تا الان اين تحقيق و تفحص چه شده است با اينكه چهار ماده تحقيق و تفحص را من در رابطه با پيگيري سانحه سقوط هواپيما داده بودم.

وي افزود: اگر قرار است تحقيق و تفحص ها انجام نشود، فرمايش دوستاني كه مي فرمايند استيضاح نكنيد و به صورت سوال و جواب تحقيق و تفحص پيش برويد، كارآيي خود را از دست مي دهد، بنابراين خواهش مي كنم اين نكته را توجه داشته باشيد.

نديمي در ادامه با اشاره به مواد 160 و 162 آيين نامه داخلي مجلس در خصوص طرح هاي فوريتي گفت: طرح يك فوريتي ما در خصوص اصلاح آيين نامه داخلي در مورد تلفيق اگر هفته بعد در دستور نيايد يك فوريت خود را از دست مي دهد، حال كه مجلس به يك فوريت آن راي داد. بنابراين آن را در دستور قرار دهند.

اين نماينده مجلس گفت: حال كه مجلس به يك فوريت طرح اصلاح آيين نامه داخلي در مورد تلفيق راي داده است، هفته آينده آن را در دستور كار قرار دهد، در غير اين صورت اين طرح فوريت خود را از دست مي دهد.

وي در پايان با اشاره به برخورد باهنر با طلايي نيك در جلسه گذشته مجلس هم گفت: از هيات رييسه مي پرسم وقتي آقاي باهنر عصباني شد ، چرا ديگر دوستان نصحيت نكردند كه ايشان كه آدم موقر وبا تجربه اي هستند دچار خطا شوند.

حداد عادل در پاسخ به تذكر آخر نديمي گفت: شما موضوع را كش ندهيد.