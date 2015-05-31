خرید گندم در استان سمنان آغاز شد/ پیش بینی برداشت ۸۵ هزار تن

سیدحسن میرعماد در گفتگو با خبرنگار مهر از شروع برداشت گندم از سطح بالغ بر ۳۳ هزار هکتار از اراضی زیر کشت این محصول در استان خبر داد و اظهار داشت: همزمان با آغاز عملیات برداشت گندم در شهرستان های گرمسار و آرادان کار خرید گندم نیز توسط مراکز خرید مستقر در این شهرستان ها آغاز شد.

وی افزود: برآورد می شود امسال بیش از ۸۵ هزار تن گندم از مزارع زیر کشت استان برداشت شود که برای خرید بیش از ۶۸ هزار تن آن برنامه ریزی شده است.

این مقام مسئول بیان داشت: کار خرید گندم در استان به عهده اراده کل غله و خدمات بازرگانی است که سازمان تعاون روستائی نیز به عنوان مباشر در امر خرید گندم مشارکت دارد.

میرعماد بیان کرد: در راستای خرید مطلوب گندم و رضایت حال کشاورزان مراکز خرید از ۲۸ مرکز در سال گذشته به ۳۱ مرکز افزایش یافته است و در صورت نیاز برای استقرار دو مرکز خرید دیگر نیز برنامه ریزی شده است.

وی اضافه کرد: امسال گندم با چهار درصد افت مفید و دو درصد افت غیر مفید و حداکثر دو درصد سن زدگی به قیمت پایه ۱۱ هزار و ۵۵۰ ریال از کشاورزان خریداری می شود و وجه گندم خریداری شده در کوتاهترین زمان از طریق بانک عامل (بانک کشاورزی) به کشاورزان پرداخت می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در خاتمه یادآور شد: حداکثر رطوبت مجاز برای گندم استان به جز منطقه کالپوش در شهرستان میامی ۱۲ درصد است.