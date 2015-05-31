آموزش در توسعه گردشگری اهمیت دارد

مهران حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری دوره آموزشی مجریان طرح های استان مازندران خبر داد و گفت: این دوره یک روزه در راستای ستاد اجرایی طرح های ساماندهی دریا با شرکت قریب به ۷۰ نفر از مجریان طرح های استان مازندران برگزار می شود

وی افزود: آشنایی با قانون نظام صنفی، آشنایی با ضوابط دینی و نظامی، الگوهای رفتاری و نحوه برخورد با گردشگران، آشنایی با ضوابط ایمنی و بهداشت، شناسایی و پیشگیری از حوادث دریایی از جمله سرفصل هایی است که به ترتیب توسط کارشناسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت، فرماندهی نیروی انتظامی، گردشگری، دانشگاه علوم پزشکی و فرماندهی دریابانی ارایه می شود.

معاون گردشگری مازندران با اشاره به اهمیت آموزش در رشد و توسعه گردشگری و جذب گردشگر بیشتر افزود: در سال گذشته نیز طرح ملی توانمند سازی نیروی انسانی شاغل در بخش های مختلف گردشگری به طور فراگیر در ایران برگزار شد که مازندران رتبه اول را در نحوه برگزاری و حضور شرکت کنندگان در این دوره های آموزشی کسب کرد.

حسنی یادآور شد: در این طرح آموزش فراگیر یک هزار و ۸۱ نفر از شاغلین در حوزه های مختلف خدمت رسانی به گردشگران چون رانندگان وسایل نقلیه عمومی، نیروی انتظامی، مدیران، راهنمایان و مدیران فنی دفاتر خدمات مسافرتی، مدیران هتل ها و مجموعه های تفریحی و پذیرایی و به ویژه اعضای ستاد اجرایی خدمات سفر استان مازندران آموزش دیدند.

گفتنی است دوره آموزش یک روزه مجریان طرح های دریای سواحل مازندران فردا ۱۱ خرداد ماه در رستوران دنج –کیلومتر ۶ آمل به محمود آباد برگزار خواهد شد.