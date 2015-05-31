مرحله چهارم تور آذربایجان به مسافت ۲۰۸ کیلومتر استارت خورد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله چهارم سی اُمین دوره تور دوچرخه سواری ایران – آذربایجان راس ساعت ۱۰ صبح امروز با شلیک تپانچه توسط معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان غربی از ارومیه با سمت منطقه آزاد ارس شروع شد.

۸۹ رکابزن در این مرحله حضور دارند که باید مسافت ۲۰۸ کیلومتری را تا منطقه آزاد ارس بپیمایند.

لازم به ذکر است که دیروز و در مرحله سوم رکابزن تیم دوچرخه سواری تورکو شکر ترکیه زودتر از سایر نفرات از خط پایان مسابقه گذشت و فاتح مرحله سوم سی اُمین دوره تور دوچرخه سواری ایران – آذربایجان شد.

دیروز اسماعیل اکسوی رکابزن تیم دوچرخه سواری تورکو شکر ترکیه با ثبت زمان ۳ ساعت و ۲۱ دقیقه و ۱۲ ثانیه نفر اول، تئودور یتس از ناویتاس ساتالیست استرالیا نفر دوم و آندیس تووین از سرچ تو ریته ین استرالیا با همین زمان مشابه ولی به جهت اختلاف صدم ثانیه سوم شد.

سی اُمین دوره تور دوچرخه سواری ایران - آذربایجان با حضور تیم های ناویتاس ساتالیست استرالیا، سرچ تو ریته ین استرالیا، تیم ملی گرجستان، تیم ملی مغولستان، ان اس سی مالزی، تورکو شکر ترکیه، سی سی ان سایکلینگ لائوس، ترانگانو مالزی، تیم ملی سوریه، تیم ملی ارمنستان، وینو فور ائور قزاقستان، لویشان لند اسکیپ جمهوری خلق چین، ای سی اسپارتا پراگ جمهوری چک و تیم های داخلی پتروشیمی و شهرداری تبریز، سپاهان اصفهان، پیشگامان کویر یزد و تیم ملی ایران برگزار می شود.