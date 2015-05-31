تمامی امکانات برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی به میدان می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از راه و شهرسازی هرمزگان، سید محمد پژمان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در نشست مشترک مسئولان هرمزگان با وزارت راه و شهرسازی در بندرعباس گفت: عزم جدی در بین مسوولان هرمزگان اعم از استانداری، شهرداری و راه و شهرسازی وجود دارد تا ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی آغاز شود. از این رو چند نقطه به عنوان پایلوت جهت ساماندهی در شهر بندرعباس در نظر گرفته شد که اجرای آن بزودی آغاز می شود.

به گفته وی، ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی با تصمیمی که با حضور معاون امور عمرانی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان و شهرداری بندرعباس اتخاذ شد محله های آیت الله غفاری، چاهستانی ها، دوراهی ایسنی و دو هزار به عنوان پایلوت ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی انتخاب شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد، این طرح بتواند به خدمات رسانی بهتر و بیشتر نیز کمک کند.

وی به سایت مسکن مهر بندرعباس اشاره کرد و گفت: معابر شهرک مهر پیامبر اعظم(ص) که بخاطر عملیات آب، برق و گاز آسیب دیده که طبق تفاهمی که صورت گرفته قرار شد با در اختیار گذاشتن زمین به شهرداری و درآمد حاصل از فروش آن خرج نابسامانی های این شهرک کند.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ابراز امیدواری کرد، با این اقدام شرایط برای زندگی آبرومند در شهرک پیامبر اعظم(ص) فراهم آید.

بندرعباس شهر هدف مهاجران است

معاون امور عمرانی استانداری هرمزگان از بندرعباس به عنوان شهر هدف مهاجران نام برد.

بابک تراکمه در نشست مشترک مسوولان وزارت راه و شهرسازی با دست اندرکاران استان هرمزگان افزود: بندرعباس با توجه به وضعیت خشکسالی کشور باید آماده چندین برابر شدن جمعیت شهری خود باشد.

وی با بیان اینکه با جدی شدن خشکسالی از یک طرف و ساحلی بودن بندرعباس از سوی دیگر شرایط برای ورود مهاجران به بندرعباس را فراهم کرده است.

معاون امور عمرانی استانداری هرمزگان این اتفاق را نیازمند توجه ویژه به شهر بندرعباس دانست و گفت: کارهای بزرگی در دستور کار است که امیدواریم با رفع منابع مالی و نقیصه ها گام خوبی در راستای خدمت به مردم بر داریم.

تراکمه به نقاط جمعیتی استان از جاسک تا پارسیان(گاوبندی) اشاره کرد و افزود: متاسفانه این مهم به فراموشی سپرده شده است.

وی در ادامه افزود: وزارت راه و شهرسازی در سیاست گذاری خود لازم است هویت استان هرمزگان را پررنگ ببیند.

معاون امور عمرانی استاندار هرمزگان در ادامه به تصمیمات اتخاذ شده در این نشست اشاره و ابراز امیدواری کرد، تصمیمات این نشست بتواند سرآغاز توسعه بیش از شهر بندرعباس و خدمت به مردم هرمزگان باشد.

وی همچنین به ساماندهی بافت فرسوده شهر بندرعباس اشاره کرد و گفت: با تصمیم اتخاذ شده در ساماندهی بافت فرسوده که طی آن چند محله به عنوان طرح آزمایشی در نظر گرفته شد، بتوان گامی بلند در کوتاه مدت برداشت.

اتخاذ چند تصمیم مهم مدیریتی برای پایتخت تجاری کشور

در نشستی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن کشور چند تصمیم مهم مدیریتی برای مرکز استان هرمزگان (پایتخت اقتصادی کشور) اتخاذ شد.

فرشید دستوان مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان در تشریح این تصمیمات مهم افزود: در این نشست که معاون عمرانی استانداری و شهردار بندرعباس نیز حضور داشتند پیشنهادات حاضران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم نیز گرفته شد که امیدواریم سرآغاز فصلی نو در شهر بندرعباس باشد.

وی با بیان اینکه ایجاد صندوق بهسازی یکی از تصمیمات مهم این جلسه به شمار می رود، اظهار داشت: با ایجاد این صندوق منابع حاصل از استحصال زمین وارد صندوق می شود و مستقیما در طرح های خود شهر هزینه می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان به 350 هکتار از اراضی شمال آزادراه شهید رجایی اشاره کرد و گفت: طبق تصمیم صورت گرفته در این جلسه تمامی درآمدهای حاصل از این استحصال به صندوق مذکور واریز خواهد شد.

وی به دیگر تصمیم مهم مدیریتی در این جلسه اشاره کرد و گفت: ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی از جمله دغدغه های اصلی مطرح شده در حضور هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن کشور بود که خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفت.

دستوان ادامه داد، ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی به صورت آزمایشی در چند محله که جزو سکونتگاه های غیر رسمی هستند در این طرح قرار می گیرند.

به گفته وی، محله های آیت الله غفاری، چاهستانی ها، شمال دو هزار و دوراهی ایسینی در اجرای طرح ساماندهی قرار گرفتند.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان ادامه داد، به پیشنهاد معاون وزیر راه و شهرسازی در اجرای ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی تمامی فعالیت ها و تصمیمات در قالب یک کارگروه با مدیریت مستقل و متشکل از همه ارگان های زیربط صورت خواهد گرفت.

وی هدف از این تصمیم را تمرکز و تخصصی کردن طرح عنوان کرد که با تشکیل آن نیازی به مراجعه مردم به ادارات مختلف در اجرای این طرح نخواهد بود.

دستوان همچنین از واگذاری اراضی شهرک پیامبر اعظم (ص) در قالب 10 درصد سهم شهرداری خبر داد و گفت: واگذاری این اراضی با تصمیمی که در این جلسه صورت گرفت در قالب تفاهم نامه سه جانبه ای که بین استانداری، راه و شهرسازی و شهرداری بندرعباس امضا خواهد شد تحویل شهرداری می شود.

به گفته وی، این واگذاری به منظور انجام روند بازگشایی معابر، اجرا و تکمیل پیاده رو شهرک پیامبر اعظم (ص) توسط شهرداری بندرعباس صورت خواهد گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان همچنین به پیشنهاد اصلاح طرح های مشارکتی اشاره کرد و گفت: با تصمیم دست اندرکاران وزارت راه و شهرسازی و مسوولان استانی طرح های مشارکتی که به دلایلی متوقف شده و یا با مشکل مواجه شده اند اصلاح خواهد شد.

سفر معاون وزیر راه و شهرسازی در حالی به استان هرمزگان صورت گرفت که هیچگونه اطلاع رسانی برای حضور خبرنگاران صورت نگرفته بود. بازدید از حاشیه شهر، بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی در این سفر بازدیدی هم از سکونتگاه های غیررسمی بندرعباس صورت گرفت و در انتها پشت درهای بسته و بدون دعوت از خبرنگاران تصمیماتی گرفته شد که اجرای آن هم سرنوشتی جز مصوبات سالهای گذشته نخواهد داشت.