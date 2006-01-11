دادگاه عالي آمريكا از اتهامات رهبر جمهوري خواهان در كنگره چشم پوشي نمي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه يو اس اي تودي روز گذشته نوشت : دادگاه عالي جنايي آمريكا روز گذشته اين تقاضا را كه دو روز پس ازبركناري وي به عنوان رهبر اكثريت جمهوري خواهان در كنگره اعلام شد، نپذيرفت و آن را رد كرد.

تام ديلي در ماه سپتامبر مجبور شده بود كه به طور موقت از سمت خود كناره گيري كند، زيرا به جرم پولشويي متهم شده بود؛ وي روز شنبه هفته جاري رسما از سمت خود كناره گيري كرد.

وي كه اين اتهامات را انكار كرده، سعي داشته است تا از دادگاه بخواهد از اتهام وي چشم پوشي كند تا به پست خود بازگردد، اما داگاه عالي آمريكا با اين تصميم وي مخالفت كرد.

پيش بيني مي شود كه مجلس آمريكا انتخابات براي رهبري حزب جمهوري خواه را از 31 ژانويه (11بهمن ) آغاز كند؛ دادستانهاي آمريكا ديلي و دو همدست وي را به جرم فساد مالي و پولشويي متهم كرده اند.

پس از كناره گيري ديلي از رهبري حزب جمهوري خواه دو سناتور جمهوري خواه "جان بونر" و " روي بلانت " براي رسيدن به اين سمت با هم رقابت مي كنند.

پيش از اين نيز فاش شده بود كه جك آبرامف لابي گر آمريكايي به كلاهبرداري ، فرار از پرداخت ماليات و رشوه به مقامات دولتي متهم شده و اعتراف كرده است .

