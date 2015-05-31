جهاد دانشگاهی نقش اساسی در اشتغال جوانان و توسعه کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده شامگاه شنبه در گردهمایی دو روزه معاونان آموزشی واحدها و پژوهش های جهاد دانشگاهی سراسر کشور در تبریز اظهار داشت: دولت بیش از هر زمان دیگری به فعالیت جهادگران جهاد دانشگاهی در همه حوزه ها و کار افرینی دانشگاه ها نیازمند است.

وی در ادامه سخنان خود خاطر نشان شد: در این میان جهاد دانشگاهی می تواند با تولید و تجاری سازی نتایج تحقیقات خود بخصوص در حوزه صنعت علاوه بر درآمدزایی در حل مشکلات جامعه از جمله اشتغال جوانان و توسعه کشور هم ایفای نقش کند.

استاندار آذربایجان شرقی به ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری استان نیز اشاره و تصریح کرد: با ایجاد این منطقه، مراکز علمی و تحقیقاتی استان از امتیازات ویژه ای برخوردار خواهند شد و در این میان می توان با ارائه راهکار ها و صدور مجوز، بستر فعالیت روز افزون جهاد دانشگاهی را فراهم کنیم.

گفتنی است در پایان این مراسم که با حضور رییس جهاد دانشگاهی کشور و مسوولان استان برگزار شد، از منابع آموزشی، سامانه جامع مدیریت اطلاعات مراکز آموزشی و نرم افزارهای نام نویسی رویش بر روی گوشی های هوشمند و تبلت رونمایی شد.