مصطفی آذرکیش، مدیرکل آموزش متوسطه دوم کاردانش وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رشتههای جدید اظهار کرد: نحوه آموزش در شاخه کاردانش متناسب با نیاز کار، بروزرسانی میشود.
وی افزود: محتوای آموزشی و استانداردهای مهارت را با دستگاههای اجرایی تولید میکنیم و اکثر رشتههای مهارتی که در سال جاری و سال گذشته ایجاد شدهاند، به روز هستند.
مدیرکل آموزش متوسطه دوم کاردانش وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: برای ایجاد رشته در کاردانش باید فرآیند و یک سیکل اداری را طی کنیم تا رشته در کمیته برنامهریزی شورای عالی آموزش و پرورش با حضور دستگاههای اجرایی و مسئولان وزارت آموزش و پرورش مصوب شود.
آذرکیش ادامه داد: بسیاری از رشتهها متناسب با نیاز بومی، ملی و منطقهای در استانها ایجاد میشود و شرایط آموزش کاردانش به گونهای است که باید رشتهها به روز باشند.
وی با بیان اینکه ۲۶۴ رشته در کاردانش وجود دارد، اظهار کرد: ۲۴ رشته جدید است و به تناسب آن چیزی که استانها نیاز دارند، مصوب شده است.
مدیرکل آموزش متوسطه دوم کاردانش وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: هر استان میتواند با هماهنگی دستگاه اجرایی مربوطه، رشتههایی که نیاز دارد را اعلام کند تا مصوب شود.
آذرکیش یادآور شد: ممکن است از تعداد ۲۶۴ رشته در برخی از استانها، تنها ۱۰۰ رشته به علت تفاوت نیاز استانها وجود داشته باشد.
وی بیان کرد: رشته بورس با تقاضای سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد شد، چرا که آنان نیاز به متصدی پذیرش اوراق بهادار با مدرک دیپلم داشتند.
مدیرکل آموزش متوسطه دوم کاردانش وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: رشتهها باید متناسب با نیاز بومی، ملی و منطقهای ایجاد شود.
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