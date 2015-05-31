​مصطفی آذرکیش، مدیرکل آموزش متوسطه دوم کاردانش وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رشته‌های جدید اظهار کرد: نحوه آموزش در شاخه کاردانش متناسب با نیاز کار، بروزرسانی می‌شود.

وی افزود: محتوای آموزشی و استانداردهای مهارت را با دستگاه‌های اجرایی تولید می‌کنیم و اکثر رشته‌های مهارتی که در سال جاری و سال گذشته ایجاد شده‌اند، به روز هستند.

مدیرکل آموزش متوسطه دوم کاردانش وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: برای ایجاد رشته در کاردانش باید فرآیند و یک سیکل اداری را طی کنیم تا رشته در کمیته برنامه‌ریزی شورای عالی آموزش و پرورش با حضور دستگاه‌های اجرایی و مسئولان وزارت آموزش و پرورش مصوب شود.

آذرکیش ادامه داد: بسیاری از رشته‌ها متناسب با نیاز بومی، ملی و منطقه‌ای در استان‌ها ایجاد می‌شود و شرایط آموزش کاردانش به گونه‌ای است که باید رشته‌ها به روز باشند.

وی با بیان اینکه ۲۶۴ رشته در کاردانش وجود دارد، اظهار کرد: ۲۴ رشته جدید است و به تناسب آن چیزی که استان‌ها نیاز دارند، مصوب شده‌ است.

مدیرکل آموزش متوسطه دوم کاردانش وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: هر استان می‌تواند با هماهنگی دستگاه اجرایی مربوطه، رشته‌هایی که نیاز دارد را اعلام کند تا مصوب شود.

آذرکیش یادآور شد: ممکن است از تعداد ۲۶۴ رشته در برخی از استان‌ها، تنها ۱۰۰ رشته به علت تفاوت نیاز استان‌ها وجود داشته باشد.

وی بیان کرد: رشته بورس با تقاضای سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد شد، چرا که آنان نیاز به متصدی پذیرش اوراق بهادار با مدرک دیپلم داشتند.

مدیرکل آموزش متوسطه دوم کاردانش وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: رشته‌ها باید متناسب با نیاز بومی، ملی و منطقه‌ای ایجاد شود.