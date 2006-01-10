فيلم سينمايي خاطرات موتور سيكلت در شبكه اول تلويزيون

به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، والتر سالس فيلم سينمايي "خاطرات موتور سيكلت" را در سال 2004 جلوي دوربين برد. اين فيلم كه محصول مشترك كشورهاي انگلستان، فرانسه و آمريكا است، برگرفته از يك اثر كلاسيك به نام "بر روي جاده" است كه در سال 1957 توسط جك كورآچ به رشته تحرير در آمد.

فيلمنامه فيلم سينمايي "خاطرات موتور سيكلت" با همكاري والتر سالس و ژوزف ريورا نوشته شده است. فرانسيس فورد كاپولا، مديريت اجرايي و رابرت رد فورد، تهيه كنندگي اين فيلم را برعهده داشت. در اين فيلم بازيگراني چون گايل گارسيا برنال، رودريگو دي لا فرنا، ميا مايس ترو و ژان پيير نوئل به ايفاي نقش پرداخته اند.

داستان اين فيلم در سال 1952 اتفاق مي افتد. دو پسر جوان آرژانتيني به نام هاي ارنستو گوورا، 23 ساله و دانشجوي رشته پزشكي و ديگري آلبرتو گراندو، 29 ساله و دانشجوي شيمي تصميم مي گيرند سفر جاده اي را شروع كنند. آنها قصد دارند آمريكاي لاتين را بيشتر بشناسند.

فيلمنامه فيلم "خاطرات موتور سيكلت" سال گذشته نامزد جايزه اسكار شد.