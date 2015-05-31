به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «سی ان بی سی»، دولت استرالیا از بازگرداندان طلاهای خود از انگلیس به ارزش میلیاردها دلار خبر داد.

در همین حال، ذخایر طلای بانک مرکزی استرالیا به ۲۸۰ تن می‌رسد که به ارزش ۱۰ میلیارد دلار است، این در حالی است که تنها ۱۷ درصد از این ذخایر در داخل استرالیا نگهداری می شود و ۳ درصد آن در سوئیس و بخش قابل توجه آن که ۸۰ درصد است، در انگلیس است.

دولت استرالیا قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ میلادی ۵۰ درصد از ذخایر طلا را نزد خود نگهداری کند و ۲۰ درصد آن را در سوئیس و ۵۰ درصد آن را در انگلیس باقی بگذارد؛ این بدان معنی است که ۵ میلیارد دلار از ذخایر طلا استرالیا از بانک انگلیس خارج خواهد شد و در دیگر نقاط اروپا نگهداری می شود.

همچنین براساس اعلام دولت استرالیا، از اواسط سال جاری میلادی انتقال ذخایر طلا از انگلیس آغاز خواهد شد.