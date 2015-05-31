بحران آب ناشی از عدم آشنایی مدیران با مبحث اقتصاد است

خوش اخلاق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آب یک کالای اقتصادی است که باید همچون زمین که در مالکیت افراد قرار گرفته، آب نیز در مالکیت اختصاصی استان ها قرار گیرد.

وی با بیان اینکه امروز زمین قابل انتقال و جابه جایی به افراد است و به راحتی با نقل و انتقال پول ، زمین قابل واگذاری است، اعلام کرد: چنین نگاهی باید به آب شود و آب همچون یک کالای اقتصادی قابل درآمدزایی باشد.

محقق و پژوهشگر اقتصاد آب در اصفهان گفت: به عنوان مثال اگر امروز استان های همچون چهارمحال بختیاری، خوزستان و امثال آن از اختصاص آب به دیگر استان ها ممانعت می کنند اگر متوجه باشند که در قبال چنین واگذاری منبع درآمد و نیز آب برای استان آنها حاصل می شود ، دیگر هیچ مخالفتی صورت نمی‌گیرد.

وی اعلام کرد: بنده حدود ۴۰ سال روی موضوع اقتصاد آب فعالیت کرده ام و پروژه های متعددی را با گروه های مختلف دانشجویی به ثمره رسانده ام اما تمام تزهای دکتری در این حوزه تنها در حد یک تئوری مانده است.

خوش اخلاق ادامه داد: سالهاست که گفته شده بحران آب در استان اصفهان وجود دارد در حالی که کلمه بحران زمانی به کار برده می شود که با دوره ای از فراز و نشیب آب مواجه بشویم یعنی در یک دوره پر آب و در یک دوره با کم آبی و خشکسالی مواجه شویم.

وی اعلام کرد: این در حالی است که هیچگاه در استان اصفهان بحران آب نداشتیم بلکه همواره در طول تاریخ با کمبود آب مواجه بودیم به صورتی که طومار شیخ بهایی نیز این امر را اثبات می کند، بنابراین نگاه اقتصادی به آب و اینکه آب را یک کالای اقتصادی پر ارزش بدانیم، مناسب است.



اقتصاد آب تنها راه حل احیای رودخانه زاینده رود است

استاد تمام گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان بیان کرد: اقتصاد آب تنها راه حل احیای رودخانه زاینده رود است به طوری که آب در مالکیت استان‌ها قرار داده شود.

خوش اخلاق اظهار داشت: اگر امروز با کمبود آب مواجه شدیم به علت افزایش تقاضا و عدم مدیریت صحیح عرضه آب است که دیگر با راه حل های سنتی نمی‌توانیم مشکل کمبود آب را حل کنیم بلکه تنها با نگاه اقتصاد آب می توان توزیع مناسب آب را انجام داد.

وی با اشاره به اینکه مدیران آب در اصفهان تخصص اقتصاد آب را ندارند، گفت: آب یک کالای اقتصادی است که باید منبعی درآمدزا برای هر استان باشد اما اینکه چند درصد از مسئولان آب و فاضلاب اصفهان و مدیران آب دارای تخصص اقتصاد آب هستند جای تامل و تدبر دارد.