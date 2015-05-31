اعزام ۴۰۰ مددجوی کمیته امداد آذربایجان شرقی به حرم امام خمینی(ره)

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف زمانی یکشنبه در گفتگویی کوتاه با خبرنگاران اظهار داشت: در آستانه بیست و ششمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی(ره) ۴۰۰ نفر از مددجویان این نهاد جهت شرکت در این مراسم به حرم مطهر امام راحل اعزام خواهند شد.

وی هدف از این اعزام را میثاق با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران عنوان و تصریح کرد: حفظ آرمان‌های امام راحل یک ضرورت انکارناپذیر و قطعی جهت حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران است و نام امام راحل و انقلاب اسلامی همیشه در حافظه تاریخ ماندگار خواهد بود.

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی در پایان این مصاحبه کوتاه گفت: تجربه ۲۶ ساله بعد از ارتحال امام راحل نشان می‌دهد که مردم و مسئولان همه معتقد به تداوم راه و آرمان‌های امام راحل هستند و این را می توان به حضور مردم در صحنه‌های مختلف به ویژه مراسم بزرگداشت ارتحال ملکوتی حضرت امام(ره) به وضوح مشاهده کرد.