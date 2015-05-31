رضا سلیقه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری تئاتر گروه نمایشی معلولان برای اولین بار در استان قم افزود: از ساعت ۱۸ روز شنبه ۱۶ خردادماه مراسم افتتاحیه اولین جشنواره تئاتر معلولان قم آغاز می‌شود و تا ۲۳ خردادماه در فرهنگسرای جوان ادامه خواهد یافت.

وی ادامه داد: افتتاحیه جشنواره تئاتر معلولان با نمایش "چارقد سبز خاله گلنار" به کارگردانی مهدی خجسته گی آغاز خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی استان قم با اشاره به پیشرفت خوب گروه نمایشی معلولان افزود: معلولان استان قم در سومین جشنواره کشوری در شهر اصفهان شرکت کرده و در بخش بازیگری، بازیگری همراه، بازیگران جسمی و حرکتی توانستند رتبه‌های برتر را کسب کنند.

وی ادامه داد: معلولان استان قم همچنین رتبه نخست کشوری را در جشنواره کشوری تئاتر کسب کردند.

سلیقه با اشاره به تأثیر بسیار مثبت آثار نمایشی معلولان بر روی مخاطب افزود: معلولان توانمندی بسیاری برای حضور در جامعه دارند پس باید با باورشان، آنها را از جامعه جدا نساخت.

وی بیان کرد: از شهروندان تقاضا داریم با حضور پر رنگ در این جشنواره به حمایت از معلولان بپردازند.