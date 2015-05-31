به گزارش خبرنگار مهر، حضور تیم‌های باشگاهی در قالب تیم ملی در مسابقات تنیس روی میز فجرکاپ پیشنهاد سرپرست فدراسیون است که در اولین نشست ستاد مسابقات گرامیداشت دهه فجر مطرح شد.

بر اساس این پیشنهاد چهار تیم پتروشیمی بندرامام، دانشگاه آزاد، شهرداری تبریز و خلیج پژم که در این فصل مسابقات لیگ برتر به عنوان چهار تیم برتر به مرحله نیمه نهایی صعود کردند می‌توانند در دوره جدید مسابقات فجرکاپ شرکت کنند. در این صورت ایران نماینده‌ای به عنوان تیم ملی در این مسابقات نخواهد داشت و در واقع این تیم‌ها که ترکیبی از بازیکنان ملی‌پوش را هم در اختیار دارند، تنها نمایندگان ایران خواهند بود.

البته در صورتی که تیم‌های باشگاهی دیگر هم بخواهند برای شرکت در این رقابت‌ها هزینه کنند، از نظر فدراسیون بلامانع خواهد بود.

مسابقات تنیس روی میز فجرکاپ در ایام پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.