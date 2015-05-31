برگزاری اولین بزرگداشت ملّی آئین نذر فرهنگی در بهمن ماه ۹۴

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور ترویج و نهادینه کردن فرهنگ نذر و نذر فرهنگی و با هدف احیاءارزش ها و بستر سازی برای تولید علم و تعمیق بخشی به نگاه نذر و ابعاد گسترده آن اولین بزرگداشت ملّی آئین نذر فرهنگی برگزار خواهد شد.

به گزارش دبیرخانه بزرگداشت ملّی آئین نذر فرهنگی، از جمله اهداف این بزرگداشت اشاعه و ترویج بخشی از سبک زندگی اسلامی - ایرانی در آینه نذر فرهنگی؛ بسترسازی برای تولید ایده و خلاقیت و ابتکارات در جهت گسترش فرهنگ نذر (وقت و تخصص)، ارائه و معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌های در آثار ادبی، هنری، علمی، بصری، ارتقاء کمی و کیفی تولیدات و آثار در بخش های علمی و پژوهشی، هنری، ادبی و فضای مجازی با دیدگاه نذر فرهنگی؛ زمینه‌سازی در جهت توسعه تعاملات و هم افزایی در انجام مشارکتهای اجتماعی با نیت الهی و ایجاد شوق در فعالیت های نذر فرهنگی بین عموم جامعه بالاخص متخصصان دانست.

در ادامه گزارش دبیرخانه اولین بزرگداشت ملّی آئین نذر فرهنگی آمده که فراخوان این بزرگداشت در بخش ادبی شامل شعر، قطعه ادبی، نمایشنامه، فیلمنامه، داستان کوتاه، داستان و خاطره است و بخش هنری نیز به خوشنویسی، نقاشی، عکاسی، فیلم کوتاه، فیلم، انیمیشن، تندیس نذر فرهنگی و طراحی کارکتر نذر فرهنگی اختصاص یافته است.

بخش علمی و پژوهشی را نیز کتاب، مقاله و پایان نامه در مقاطع کارشناسی – کارشناسی ارشد و دکتری در برگرفته است و بخش مجازی این بزرگداشت ملّی مربوط به طراحی سایت، وبلاگ، اپلیکیشن و شبکه های اجتماعی است.

مؤسسه نذر فرهنگی در برگزاری این بزرگداشت موضوعات مهم و اساسی را در دستور کار خود قرار داده است که می توان به نذر فرهنگی و مفاهیم همدلی، همزبانی، انفاق؛ نذرفرهنگی و سبک زندگی ایرانی اسلامی؛ نذرفرهنگی و جامعه شهروند محور؛ نذرفرهنگی و بهبود آسیب های اجتماعی؛ نذرفرهنگی و الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی و ... اشاره کرد.

علاقه مندان به شرکت در بزرگداشت ملّی آئین نذر فرهنگی می توانند با مراجعه به سایت WWW. NAZERFARHANGI.ORG از جزئیات فراخوان این بزرگداشت ملّی مطلع شوند. بر این اساس مهلت ارسال آثار تا پانزدهم آبان ماه سال جاری است که در نهایت به ۷۲ اثر برگزیده اول تا سوم، جوایز نفیسی در مراسم اختتامیه که بهمن ماه خواهد بود اعطاء می شود.

طرح نذر فرهنگی (نذر وقت و تخصص) چند سالی است که با هدف ترویج و نهادینه کردن فرهنگ نذر در بین متخصصین و دانش‌آموختگان جامعه، ایجاد فرصت جدید نذر برای تمام مردم و برآورده کردن قسمتی از نیازهای فرهنگی- اجتماعی جامعه پایه‌ریزی شده است. نذر فرهنگی مشارکتی است اجتماعی- فرهنگی با نیّت الهی که با نگاهی جدید به اقتضائات نوین زندگی بشری و محوریت داشتن نذر وقت و تخصص سعی در نهادینه کردن فرهنگ نذر فراتر از انفاق مال و اموال انسان در راه خداوند دارد.

نذر فرهنگی طی چهار سال گذشته تلاش کرده با اجرای موفق این طرح در کلانشهر تهران و اشاعه نذر فرهنگی در بین شهروندان نوع‌دوست، گام در عرصه ملّی و کشوری گذارده و همراه با مردم و مسئولین نسبت به این فعالیت خیر و پسندیده دامنه فعالیت خود را گسترده‌تر سازد بر همین اساس بر آن شد تا اولین بزرگداشت ملّی آئین نذر فرهنگی را با اعلام فراخوان عمومی برگزار نماید.