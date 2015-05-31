بهگزارش خبرنگار مهر، مسعود بصیری ظهر یکشنبه در آئین نخستین جشنواره انتخاب امیدبخشترین دستگاههای اجرایی استان زنجان افزود: بسیج رسانه شاکله عظیمی است که از یک گفتگوی ساده تا میزدگردهای میلیونی را شامل میشود.
وی اظهار داشت: بسیج رسانه بهدنبال افراد تاثیرگذار است تا بتوانند در اعتلای نظام جمهوری اسلامی ایران موثر واقع شوند.
رئیس سازمان بسیج رسانه کشور با اشاره به نامگذاری شعار سال از سوی مقام معظم رهبری، گفت: افرادی که به ولایتفقیه اعتقاد دارند زیر این چتر قرار گیرند و در مسیر تحقق شعار سال حرکت کنند.
بصیری تاکید کرد: سازمان بسیج رسانه نخستین جشنواره روابطعمومیهای دستگاههای اجرایی را برگزار کرده و این الگویی برای استانهای دیگر خواهد بود.
وی گفت: باید با کسی دشمن باشیم که معاند نظام جمهوری اسلامی است و برای اعتلای کشور باید همه جناحها پای کار باشند؛ چراکه همه ما باید به شعار سال که از سوی مقام رهبری نامگذاری شده لبیک بگوییم.
بصیری با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه خارجی درخت سرسبز و تنومندی است که عدهای به آن امید و دل بستهاند، افزود: بسیاری از اختلافات ما بهدلیل قبیلهگرایی است که پیامبر گرامی اسلام نیز با آن مقابله کردند، بنابراین با جناحبندی، توسعه کشور را ضعیف نکنیم.
رئیس سازمان بسیج رسانه کشور افزود: گاهی مواقع حرفهای درست را نمیپذیریم؛ چراکه حزب و جناح مانع آن میشود بنابراین باید برای اعتلای کشور همه باهم همدل و همزبان باشیم.
بصیری با تاکید بر اینکه دشمن می خواهد در بین ما جدایی ایجاد کند و ما را نسبت به یکدیگر بی اعتماد کند افزود: جناح زدگی مانع از اتحاد ملت ایران می شود و دشمن نیز به دنبال تفرقه بین مردم و مسئولان است.
رئیس بسیج رسانه کشور گفت: رسانهها باید دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران و باور «ما میتوانیم» را به مردم انتقال دهند.
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