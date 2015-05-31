۲۸ مدرسه علوم دینی در کردستان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر نصرتی ظهر یکشنبه در دیدار علما و روحانیون اقلیم کردستان با نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار داشت: دو هزار طلبه در مدارس دینی استان مشغول به فراگیری علوم دینی هستند.

وی افزود: این امر نشان از توجه ایران اسلامی به امور دینی است و با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته در آینده نزدیک انتظار می رود که شاهد افزایش مدارس دین در استان باشیم.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور بیان کرد: مرکز بزرگ اسلامی در ابتدای انقلاب اسلامی و به فرمان امام راحل (ره) در راستای حمایت از حوزه‌ های علمیه و نهادهای دینی تشکیل شد.

حجت الاسلام نصرتی یادآور شد: خوئشبختانه امروز به آموزش فرامین الهی توجه ویژه ای می شود و این نشان از برکات حکومت اسلامی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر با یک رویکرد جدید زیر ساخت ‌های حوزوی در استان آماده شده و در تمامی شهرهای استان مدارس علوم دینی احداث شد که این امر بستر توسعه و ترویج دین مبین اسلام را در بین آحاد جامعه به ویژه جوانان بیش از بیش فراهم کرده است.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور گفت: کتاب ‌های تدریسی در مدارس علوم دینی استان توسط روحانیون استان تدوین شده و در مقاطع مختلف تا دکترا زمینه تحصیل وجود دارد.

حجت الاسلام نصرتی اظهار داشت: تا کنون گام های ارزنده ای نیز در راستای رفاه روحانیون و طلبه استان برداشته شده است و روحانیون استان از بیمه ‌های تامین اجتماعی و درمانی برخوردار هستند و حمایت ویژه ‌ای هم از روحانیون مسن و خانواده آنها می ‌شود.

وی افزود: مرکز بزرگ آماده ارتباط مستمر با علما و حوزه های اقلیم کردستان است و انتظار می رود با ایجاد این ارتباط مستمر وحدت و برادری بیش از بیش تقویت شود.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور پایان بیان کرد: اخوت برادری بین مسلمان همیشه سدی در برابر توطئه دشمنان اسلام بوده و حفظ آن یکی از وظایف اصلی روحانیون است.