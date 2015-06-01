به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:
بی بی سی : اقتصاد انگلیس در سه ماه نخست سال جاری میلادی از رشد ۰.۳ درصدی برخوردار بود.
نیوز نو : سرمایه گذاری مستقیم در آمریکای لاتین در سال ۲۰۱۴ میلادی با ۱۶ درصد کاهش نسبت به سال گذشته به رقم ۱۵۸.۸ میلیارد دلار رسید.
رویترز : آمریکا به یونان و طلبکارانش هشدار داد که در صورت از دست دادن شرایط حل و فصل مسائل مالی، حادثه ای برای اقتصاد جهانی بوجود خواهد آمد.
راشا تودی : روسیه بانکداری اسلامی را در نقاط مسلمان نشین روسیه پیادهسازی میکند.
یورو زون : رشد اقتصادی منطقه اروپا در سه ماه نخست سال جاری میلادی تنها ۰.۴ درصد گزارش شد.
آی او ال : پیشرفت اقتصادی قاره آفریقا در گرو مشارکت تمام کشورهای این منطقه از جهان است.
خبرگزاری فرانسه : بررسی وضعیت اقتصادی یونان در دستور کار بانک مرکزی اروپا قرار می گیرد.
پرس : اسکاتلند با نرخ بیکاری ۴ درصد در مورد اشتغال زنان، پایین ترین نرخ بیکاری زنان را در اروپا به خود اختصاص داده است.
جی جی پرس : گروه «جی ۷» خواهان ارتقای استانداردهای بانک آسیا برای رقابت پذیری آن با بانک های جهانی شد.
یانهانپ : گمانه زنیها بر سر بالا رفتن نرخ بهره بانکی، اقتصاد کره جنوبی را هم تهدید می کند.
سی ان بی سی : نرخ تورم کنیا که یکی از کشورهای بزرگ اقتصادی در قاره آفریقا است، در ماه آوریل به ۷.۱ درصد افزایش پیدا کرد.
نیوز نو : امارات میزان گازهای گلخانه ای خود را از ۴۰ تن در سال که به سال ۲۰۰۶ میلادی بر می گردد به ۱۸.۸ تن کاهش داده است.
فایننشال تریبون : آغاز بیست و ششمین کنفرانس جهانی گاز با حضور ۶۰۰ شرکت گاز از نقاط مختلف جهان از یکم ماه ژوئن تا پنجم در پاریس شروع به کار می کند.
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