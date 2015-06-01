به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

بی بی سی : اقتصاد انگلیس در سه ماه نخست سال جاری میلادی از رشد ۰.۳ درصدی برخوردار بود.

نیوز نو : سرمایه گذاری مستقیم در آمریکای لاتین در سال ۲۰۱۴ میلادی با ۱۶ درصد کاهش نسبت به سال گذشته به رقم ۱۵۸.۸ میلیارد دلار رسید.

رویترز : آمریکا به یونان و طلبکارانش هشدار داد که در صورت از دست دادن شرایط حل و فصل مسائل مالی، حادثه ای برای اقتصاد جهانی بوجود خواهد آمد.

راشا تودی : روسیه بانکداری اسلامی را در نقاط مسلمان نشین روسیه پیاده‌سازی می‌کند.

یورو زون : رشد اقتصادی منطقه اروپا در سه ماه نخست سال جاری میلادی تنها ۰.۴ درصد گزارش شد.

آی او ال : پیشرفت اقتصادی قاره آفریقا در گرو مشارکت تمام کشورهای این منطقه از جهان است.

خبرگزاری فرانسه : بررسی وضعیت اقتصادی یونان در دستور کار بانک مرکزی اروپا قرار می گیرد.

پرس : اسکاتلند با نرخ بیکاری ۴ درصد در مورد اشتغال زنان، پایین ترین نرخ بیکاری زنان را در اروپا به خود اختصاص داده است.

جی جی پرس : گروه «جی ۷» خواهان ارتقای استانداردهای بانک آسیا برای رقابت پذیری آن با بانک های جهانی شد.

یانهانپ : گمانه زنی‌ها بر سر بالا رفتن نرخ بهره بانکی، اقتصاد کره جنوبی را هم تهدید می کند.

سی ان بی سی : نرخ تورم کنیا که یکی از کشورهای بزرگ اقتصادی در قاره آفریقا است، در ماه آوریل به ۷.۱ درصد افزایش پیدا کرد.

نیوز نو : امارات میزان گازهای گلخانه ای خود را از ۴۰ تن در سال که به سال ۲۰۰۶ میلادی بر می گردد به ۱۸.۸ تن کاهش داده است.

فایننشال تریبون : آغاز بیست و ششمین کنفرانس جهانی گاز با حضور ۶۰۰ شرکت گاز از نقاط مختلف جهان از یکم ماه ژوئن تا پنجم در پاریس شروع به کار می کند.