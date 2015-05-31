به گزارش خبرنگار مهر، ندا واشیانیپور صبح امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه رویکرد چهارمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان مبنی بر سیاستگذاری صحیح و نظارت دقیق بر حوزه شهرداری و عملکردهای این نهاد است، اظهار داشت: در این دوره نظارتها به صورت دقیق صورت گرفته است و در هر جلسه اعضای شورا ۵ تذکر در خصوص عملکرد شهرداری مطرح میکردند.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۷۳ قانون شوراها اگر عضوی یا برخی اعضا به عملکرد شهرداری اعتراض داشته باشند میتوانند موارد را به صورت تذکر مکتوب به رئیس شورا ارائه داده و رئیس نیز آن را به شهردار ارائه دهد، افزود: بر این اساس اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان در سال دوم فعالیت شورا سه تذکر مکتوب را در دی ماه به شهردار سابق اصفهان ارائه دادند که توسط وی پاسخ داده شد.
مهلت ۵ ماهه به شهردار سابق برای پاسخ دادن به تذکر عنوان مدیرکل
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان تذکرات در خصوص استفاده از عنوان مدیرکل برای مدیر حوزه شهردار، مترو اصفهان و عدم شفافیت محاسبات مالی و ارائه فاکتور به شهروندان را عنوان سه تذکر کتبی به شهردار عنوان کرد و گفت: در رابطه با تذکر اول ( استفاده از عنوان مدیرکل برای مدیر حوزه) مهلت ۵ ماهه به شهردار سابق اصفهان در خصوص پاسخگویی به این تذکر داده شد که متاسفانه مفاد تذکر رعایت نشد.
وی اضافه کرد: پاسخ شهردار سابق اصفهان در خصوص استفاده از عنوان مدیر کلی برای حوزه دفتر شهردار در خصوص انشایی بودن این حکم بوده که مورد قبول سوال کنندگان واقع نشد و این تذکر هفته گذشته در قالب سوال به شهردار ارائه شد و وی نیز در هشتاد و ششمین جلسه علنی در جلسه حاضر و پاسخگوی سوال اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان شد.
واشیانیپور با بیان اینکه پس از پاسخگویی شهردار سابق اصفهان به سوال اعضای شورا در هفته گذشته اعضای شورا نامهای را به هیأت رئیسه شورا مبنی بر قانع نشدن آنان و تقاضای ادامه فرآیند ماده ۷۳ آئین نامه داخلی شوراها مطرح شده بود، اضافه کرد: بر این اساس شهردار سابق اصفهان روز گذشته در هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان حضور یافت که پس از ارائه توضیحات و رای گیری اعضای شورا با ۱۴ رای مخالف برای ادامه فعالیت، وی از سمت شهرداری اصفهان برکنار شد.
موارد زیادی مورد سوال و تذکر اعضای شورای شهر بود
واشیانیپور با تاکید بر اینکه موارد زیادی مورد سوال و تذکر اعضای شورای شهر بود، افزود: از آن جمله میتوان به پروژه مترو اصفهان که پس از ۱۱ سال در دست انجام بوده و هنوز به بهره برداری نرسیده اشاره کرد.
وی بی توجهی به اجرای مصوبه شورای شهر در شهر بازی رویاها را نیز از دیگر دلایل مورد تذکر شورای اسلامی شهر اصفهان دانست و گفت: مصوبه شورا در خصوص دریافت ورودی ۵ هزار تومانی از شهروندان بوده و این در حالی است که شهرداری به رغم تذکرات متعدد همچنان به دریافت ۴۰ هزار تومان ورودی اقدام می کرد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: بی توجهی به ارائه اساسنامه سازمان ورزش برای تشکیل و ادامه عملکرد آن به صورت قانونی نیز از دیگر موارد مورد توجه شورا بود که از سوی شهردار سابق اصفهان مورد بی توجهی قرار گرفت.
وی بی توجهی نسبت به انعقاد قرار داد در خصوص تمام فعالیتهای شهرداری با توجه به مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان را نیز از دیگر موارد مورد تذکر اعضای شورای شهر به شهردار سابق اصفهان دانست و ابراز داشت: همچنین گزارشی از هدایای دریافتی و پرداختی شهرداری و عدم ارایه فاکتور محاسبات به صورت شفاف به مردم از دیگر مورد تذکر به شهردار سابق اصفهان بود.
واشیانیپور با تاکید بر اینکه جایگاه شورا جایگاه نظارت است و اعضای شورا نمایندگان مردم هستند، افزود: باید توجه داشت که شورا نهاد سیاستگذار است و قانونمندی و قانون گرایی برای آن بسیار مهم است و به همین دلیل از نگاه شورا احترام به قانون در اولویت قرار دارد.
سوالی انتخاب شد که غوغاسالاری ایجاد نکند
وی با بیان اینکه احترام به مدیران نیز از تاکیدات شورای اسلامی شهر است، اضافه کرد: در این راستا شورای اسلامی شهر شهردار را در خصوص موضوعی استیضاح کرد که زمینه نا امیدی و بی اعتمادی شهروندان به مدیران شهری فراهم نشود و از ایجاد فضای غوغاسالاری و تنش دوری شود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: استفاده از عنوان مدیر کل برای مدیر حوزه شهردار اصفهان یک تخلف اداری محسوب میشد و به این دلیل مورد سوال اعضای شورا بود.
وی در ادامه با بیان اینکه اعضای شورا فرصت دارند حداکثر به مدت سه ماه شهردار جدید را معرفی کنند، افزود: بر این اساس از امروز فعالیتها برای انتخاب شهردار جدید در دستور کار قرار گرفته است.
واشیانیپور با بیان اینکه تاکنون هیچ گزینهای برای انتخاب به عنوان شهردار اصفهان از سوی هیچ یک از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان معرفی نشده است، ابراز داشت: در این راستا تاکنون پیامکها و تماسهایی از سوی مسئولین و مردم در خصوص انتخاب شهردار جدید داشتهام.
وی در پایان از فعالیتهای شهردار سابق اصفهان قدردانی و برای وی در هر زمینهای که فعالیت خواهد داشت آرزوی موفقیت کرد.
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