کردها برای جمهوری اسلامی ایران یک فرصت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ظهر یکشنبه در دیدار با علما و روحانیون اقلیم کردستان عراق اظهار داشت: نگاه ایران اسلامی این است که بین مسلمانان فرقی قائل نمی شود و همین امر باعث وحدت و برادری در این منطقه شده است.

وی افزود: در حال حاضر وحدت بین شیعه و سنی در ایران ستودنی بوده و همین وحدت مانع از بروز هر گونه تفرقه و فتنه ای شده است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به این مطلب که امام راحل(ره) در زمان انقلاب تاکید داشت که مردم کردستان را باید از ضدانقلاب جدا کرد، یادآور شد: پیرو این نگاه خوشبختانه در کردستان گام های ارزنده ای در راستای خدمات رسانی هر چه بهتر برداشته شده است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی ادامه داد: در کردستان شهدا و روحانیون والا قدری را داشته ایم که با تمام توان از دین اسلام پاسداری کرده اند.

وی گفت: در کردستان شیعه و سنی در کنار یکدیگر جنگیدند تا این سرزمین را از لوث دشمنان و کفار پاک کنند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: آنچه زمینه این حضور را بیشتر می کند و ارتباط بیشتر را می طلبد علاقه ها و مشترکات است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی افزود: در منطقه ای زندگی می کنیم که خوشبختانه ارتباط تاریخی و فامیلی را داشته ایم و به همین دلیل شعرا و علما به دو زبان فعالیت ادبی را داشته اند.

وی بیان کرد: برادری و الفت با تردد و برگزاری نشست های دوستانه و تخصصی به همبستگی بیشتر تبدیل می شود.

نماینده ولی فقیه در کردستان یادآور شد: هر گاه خطری برای کردها پیش آمده جمهوری اسلامی ایران به طور جد وارد شده و از کردها حمایت لازم را داشته است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: در منطقه غرب کشور هفت هزار ماموستا داریم که در مدارس مختلف تحصیل می کنند و خدمات ارائه شده به روحانیون شیعه و سنی برابر است.

وی گفت: همچنین بیش از چهار هزار و ۵۰۰ مسجد در آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه وجود دارد و در مناسبات مختلف ماموستاها انجام وظیفه می کنند.

نماینده ولی فقیه د کردستان اظهار داشت: آنچه که باید فراتر به آن نگاه کرد این است که انقلاب اسلامی با پیروزی خود جهان را متحول کرد.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی افزود: جهان غرب به دنبال نابودی نام و دین خدا است و از این رو با انقلاب اسلامی مشکل دارد و همیشه به دنبال توطئه و تفرقه در جهان اسلام است.

وی در پایان سخنان خود در این دیدار بیان کرد: در ایران اسلامی دشمنان اسلام نمی توانند خدشه ای وارد کند و قدرت نظامی بسیار بالای ایران در کنار وحدت و اتحاد مردم سد محکمی بر سر راه دشمنان اسلام است.