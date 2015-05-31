۷۵درصد شرکتهای بزرگ به واحد تحقیق و توسعه مجهز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن آقاکثیری در برنامه «آشنایی با قانون، آیین نامه و فرایند حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان به ویژه دانش بنیان صنعتی و واحدهای تحقیق و توسعه» گفت:سوخت های معدنی، روغن ها، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، ماشین آلات و رآکتورهای هسته ای، وسایل نقلیه به جز ریلی، فلزات و سنگ های قیمتی، مواد پلاستیکی، تجهیزات پزشکی و ابزار دقیق، مواد دارویی، مواد شیمیایی عالی، آهن و فولاد جز ۱۰ گروه کالاهای صادراتی جهان در سال ۲۰۱۲ هستند که ۶۶ درصد صادرات جهان را تشکیل داده اند.

وی اظهار داشت: ۷۶ درصد کل صادرات محصولات «های تک» جهان توسط چین، آلمان ، آمریکا، سنگاپور، ژاپن، کره، فرانسه، انگلیس، هلند، مالزی انجام می شود که در این میان ایران تنها ۴۰ درصد صادرات خود را در زمینه محصولات نفتی و ۴۰ درصد بقیه را به محصولات غیرنفتی اختصاص داده است. چین و آلمان بیشترین میزان را در صادرات محصولات پیشرفته داشته اند.

به گفته وی صادرات صنایع پیشرفته ایران در سال ۲۰۱۲ حدود ۳۵۰ میلیون دلار است که این میزان ۲ صدم درصد کل صادرات کشور را تشکیل می‌دهد.

وی با بیان اینکه ترکیه در بازار جهانی سهم بیشتری نسبت به ایران دارد، گفت: در بین کسب و کارهای صنایع پیشرفته ایران و ترکیه به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در منطقه از لحاظ روند صادرات کالاها با فناوری بالا هستند، هر چند که ترکیه در زمینه صادرات کالاهای دانش بنیان وضعیت مطلوبی ندارد، ولی پنج برابر ایران صادارت محصولات پیشرفته داشته است.

به گفته وی نقش صنایع پیشرفته و دانش بنیان در ارزش افزوده ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا بررسی شده و این میزان ۴۰ درصد است.

وی به بررسی ماهیت اقتصاد دانش بنیان پرداخت و گفت: دانش ورودی برای اقتصاد دانش بنیان باید در قالب مقاله، پتنت و لیسانس باشد که می توان «دانش عامل بهبود کیفیت و کاهش هزینه های تولید در بخش های مختلف اقتصاد» را به عنوان دانش خروجی اقتصاد دانش بنیان دانست.

وی گفت: سال گذشته پیشنهاداتی در وزارت صنعت داشتیم که بر اساس آن در آیین‌نامه‌های مربوط به قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان شرکتهای صنعتی دارای فعالیت دانش بنیان نیز وارد شود این امر نیز از سوی شرکتهای کارگروه ارزیابی صلاحیت شرکتهای دانش بنیان تایید شد.

رئیس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزارت صنعت افزود: یکی از مباحثی که در وزارت صنعت مورد پیگیری قرار می گیرد، این است که ۷۵ درصد شرکت های بزرگ که بالای ۵۰ نفر پرسنل دارند مجهز به واحد تحقیق و توسعه شوند و ۶۰ درصد از این شرکت ها به عنوان شرکت های دانش بنیان صنعتی شناخته شوند.

وی بابیان اینکه میزان سهم صادرات کالاهای دانش بنیان ایران ۶۵۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۲ است، گفت:‌ ایران در بین ۲۰ کشور منطقه در شاخص اقتصاد دانش بنیان در رتبه پانزدهم قرار دارد و این در حالی است که بر اساس سند چشم‌انداز تا ۱۴۰۴ ایران باید رتبه اول را کسب کند.

وی با اشاره به جایگاه فناوری در کشورهای پیشرو گفت: در حوزه ثبت پتنت ۵ بنگاه برتر با عناوین IBM Samsung، Canon، Sony، Microsoft وجود دارند. همچنین در این حوزه دانشگاه های کالیفرنیا، استنتفورد، ماساچوسه، ویسکانسین، تکزاس هستند که کل پتنت های ثبت شده توسط این دانشگاه های برتر جهان ، ۵ هزار و ۷۲۰ بوده است.

آقاکثیری گفت: بنا داریم فعالیت های دانش بنیان را در ۶۰ درصد واحدهای بالای ۵۰ نفر تا پایان سال ۹۶ توسعه دهیم. همچنین فعالیت های دانش بنیان در ۷۵ درصد واحدهای بالای ۵۰ نفر تا پایان سال ۹۶ را در حوزه واحد تحقیق و توسعه افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه توسعه بخش‌های تحقیق و توسعه از دیگر هدف‌گذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر ۱۲۷۶ مرکز تحقیق و توسعه ایجاد شده است که بر اساس هدف‌گذاری‌ها این تعداد مراکز باید به چهار هزار و ۸۸۴ مرکز افزایش پیدا کند.