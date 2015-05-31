تجمع دانشجویان علوم اقتصادی تخلف نیست

به گزارش خبرنگار مهر محمد علی سبحان اللهی در حاشیه همایش بین المللی شدن دانشگاه خوارزمی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه روند بررسی اعتراض دانشجویان علوم اقتصادی به انحلال دانشگاه شان و ادغام با دانشگاه خوارزمی در چه مراحلی به سر می برد گفت: همه مشکلات دانشجویان علوم اقتصادی حل و کمیته ای در دانشگاه خوارزمی با حضور مسئولان دانشگاه و وزارت علوم تشکیل شده است. اگر مشکل و موضوعی از سوی دانشجویان مطرح شود در این کمیته مورد بررسی قرار می گیرد. کمک می کنیم که مشکلات آنها حل شود.

وی افزود: تا به امروز هیچگونه درخواست و مشکلی به این کمیته ارائه نشده و من چیزی نشنیده ام و همه دانشجویان سر کلاس هستند و مرتب کلاس آنها تشکیل می شود.

سرپرست دانشگاه خوارزمی درخصوص برخورد کمیته انضباطی دانشگاه با ۲۰ نفر از دانشجویان حاضر در تجمع های اعتراضی گفت: همه مشکلات حل شده و اگر تخلفی از سوی دانشجویان یا هیات علمی و یا کارمندان باشد بر اساس مقررات با این تخلف رفتار می شود.

سبحان اللهی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا شما وجود دانشجویان در تجمع های اعتراضی را تخلف می دانید یا خیر گفت: من نگفتم تخلفی از سوی دانشجویان صورت گرفته بلکه گفتم اگر تخلفی باشد، مورد بررسی قرار می گیرد و تجمع دانشجویان دانشگاه منحل شده علوم اقتصادی را تخلف نمی دانم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا به دانشجویان اعلام شده است که در هر یک از دانشگاه هایی که می خواهند ادامه تحصیل بدهند یا خیر گفت: از نظر ما تحصیل دانشجویان در دانشگاه های دیگر هیچ اشکالی ندارد و ما آماده همکاری با آنها هستیم. اینکه آیا آن دانشگاه ظرفیت جذب دانشجویان دانشگاه منحل شده علوم اقتصادی را دارد یا خیر، مربوط به دانشگاه مقصد می شود و ما تنها با انتقال دانشجو به دانشگاه دیگر موافقت می کنیم. اما شرایط دانشگاه مقصد دست ما نیست و اگر موردی باشد که کمک و رایزنی ما لازم باشد با آن دانشگاه رایزنی خواهیم کرد.