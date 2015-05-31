۲۰۰۰ هکتار از مزارع خرمدره سمپاشی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: در سالهای اخیر در خصوص مبارزه با آفت سن گندم اقدامات خوبی توسط سازمان جهاد کشاورزی استان انجامگرفته است.
وی اظهار داشت: در فصل بهار سن گندم به مزارع آسیب وارد میکند و در این راستا مزارع گندم و جو بیشتر در معرض خطر سن گندم مواجه باشند.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان، گفت: سن گندم کیفیت گندم را بسیار پایین میآورد.
جعفری تأکید کرد: باید کشاورزان باید سمپاشی را انجام دهند و عدم توجه به این مهم آسیب جدی را به خود کشاورزان می زند.
وی افزود: دو هزار و ۶۵۰ هکتار از اراضی شهرستان خرمدره زیر کشت غلات پاییزه است و در صورت وجود سن گندم از کیفیت محصولات گندم و جو نیز کاسته میشود.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان تصریح کرد: بخش کشاورزی در اقتصاد استان بسیار مؤثر است که در این راستا سازمان کشاورزی برای جلوگیری از خسارت به محصولات کشاورزی برنامهریزی های خوبی را در دستور کار دارد.
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