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۱۰ خرداد ۱۳۹۴، ۱۵:۵۸

مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان:

۲۰۰۰ هکتار از مزارع خرمدره سمپاشی شده است

۲۰۰۰ هکتار از مزارع خرمدره سمپاشی شده است

زنجان- مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان، گفت: دو هزار هکتار از مزارع شهرستان خرمدره برای جلوگیری از سن گندم سمپاشی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: در سال‌های اخیر در خصوص مبارزه با آفت سن گندم اقدامات خوبی توسط سازمان جهاد کشاورزی استان انجام‌گرفته است.

وی اظهار داشت: در فصل بهار سن گندم به مزارع آسیب وارد می‌کند و در این راستا مزارع گندم و جو بیشتر در معرض خطر سن گندم مواجه باشند.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان، گفت: سن گندم کیفیت گندم را بسیار پایین می‌آورد.

جعفری تأکید کرد: باید کشاورزان باید سمپاشی را انجام دهند و عدم توجه به این مهم آسیب جدی را به خود کشاورزان می زند.

وی افزود: دو هزار و ۶۵۰ هکتار از اراضی شهرستان خرمدره زیر کشت غلات پاییزه است و در صورت وجود سن گندم از کیفیت محصولات گندم و جو نیز  کاسته می‌شود.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان تصریح کرد: بخش کشاورزی در اقتصاد استان بسیار مؤثر است که در این راستا سازمان کشاورزی برای جلوگیری از خسارت به محصولات کشاورزی برنامه‌ریزی های خوبی را در دستور کار دارد.

کد مطلب 2764917

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