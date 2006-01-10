آمريكا وجود بازداشتگاه گوانتانامو را براي خود ضروري خواند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان ،" شون مك كورمك " سخنگوي وزارت امورخارجه آمريكا مدعي شد: آمريكا به طور قطع دلايلي براي وجود زندانهاي گوانتانامو داشته است .

وي در ادامه اظهار داشت : افرادي كه در زندانهاي گوانتانامو به سر مي برند، به علت انجام دوباره حملات تروريستي بايد در اين زندانها باقي بمانند و امكان آزاد كردن آنها نيست .

" آنجلامركل"صدراعظم آلمان در گفتگو با مجله اشپيگل تاكيد كرد: وجود پايگاه هايي مانند گوانتانامو هرگز صحيح و پسنديده نيست ، زيرا در آنجا افرادي نگهداري مي شوند كه بدون هيچ علت و مدرك روشني محكوم به اقدامات تروريستي هستند .

وي با اشاره به سفر قريب الوقوع خود به آمريكا و ديداربا رئيس جمهوري اين كشورگفت: به طورقطع يكي از موضوعات اصلي گفتگو با " جرج بوش " پيرامون زندانهاي گوانتانامو خواهد بود .

" مركل " با اشاره به همكاريهاي ديرينه آلمان - آمريكا اظهار داشت : اين مسئله خللي در روابط برلين - واشنگتن ايجاد نمي كند، اما حل آن مي تواند در تقويت مناسبات دوجانبه موثر واقع شود .

اين درحالي است كه پيش از اين چندين تن از فعالان حقوق بشر آمريكا ضمن انتقاد از شكنجه هاي بازداشت شدگان در زندان هاي آمريكايي، خواهان بازديد از زندان گوانتانامو در كوبا شدند.

اين فعالان كه درقالب گروهي موسوم به "شاهدان شكنجه" به كنترل حقوق بشر مي پردازند، در حالي كه در كوبا و غرب زندان گوانتانامو تجمع كردند، بر ضد بازداشت هايي كه به نام مبارزه با تروريسم صورت مي گيرد، اعتراض نمودند.

